快訊

亞運柔道／楊勇緯「一本」強勢晉金牌戰 將與南韓爭金

屏東4勇消殉職！屏二分隊長自責靈堂「單膝下跪」痛哭崩潰

影／日月潭萬人泳渡傳意外！25歲泳客不適「下水不久就呼救」送醫不治

方便境外人士 數位人民幣推出外卡「先充後用」功能

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
數位人民幣推出外卡「先充後用」功能，方便境外人士前往大陸時消費。（新華社）
數位人民幣推出外卡「先充後用」功能，方便境外人士前往大陸時消費。（新華社）

不少國際旅客要前往大陸旅遊時，最煩惱的就是支付問題。陸媒報導，9月22日，數位人民幣APP上線外卡「先充後用」功能，接下來境外來華人士只要下載數位人民幣App，就可以方便的使用數位人民幣消費。

第一財經指出，本次線上人民幣App推出外卡「先充後用」功能，讓境外來華民眾可在使用境外手機號註冊並開通數位人民幣錢包後，先透過Visa和Mastercard的境外卡為錢包加值，再進行支付。

此外，若後續錢包中有餘額，還可存回至民眾的境外卡裡。同時，境外來華人士也可前往銀行服務網點，透過現金為數位人民幣錢包加值。

據了解，此次「先充後用」的功能與早前服務境外人士加值的「隨用隨充」功能相比，「先充後用」功能上線後，境外來華人士可像大陸用戶一樣，使用數位人民幣錢包快付等更為便利的線上支付方式。

報導提到，除了用數位人民幣APP之外，境外人士也可以申請數位人民幣「硬錢包」用於日常支付。目前，境外來華人士既可在擺放了數位人民幣受理標識的實體商戶使用數位人民幣，也可以在滴滴、美團、京東等線上平台使用。

此前，大陸人行數位貨幣研究所所長穆長春曾表示，要實現用數位人民幣作為所有零售場景下的支付工具。他指出，數位人民幣是利用最新網路和行動支付技術，通過再造組織形式和業務模式，實現對貨幣發行和支付體系的一次大升級，升級成為適應數位經濟發展的通用型支付工具。

穆長春說，在完成貨幣的升級後，全社會的支付工具也就相應地要升級為新的貨幣。要達到上述目標，首先要做到用數位人民幣作為所有零售場景下的支付工具。微信、支付寶、作為運營機構的商業銀行掌銀APP、其他第三方支付機構的APP等錢包提供商，也包括數位人民幣運營機構要有合規意識，取得相應金融牌照並服從監管。

穆長春認為，目前，支持批發支付銀行間支付清算系統、商業銀行行內系統等運轉正常，能夠滿足大陸經濟發展的需要。

數位人民幣 微信

延伸閱讀

MLB／「魚王」確定本季報銷 挺隊友全力拚季後賽

MLB／美西雙強正面比武 條子軍本季對水手連勝紀錄不腰斬

六都最優持續升級 臺中敬老卡新增搭乘臺鐵補助

新竹「福湯岩盤浴」升級再登場！推「夜宿1350元爽躺12小時」再送百元早餐券

相關新聞

恒大突取消債務重整會議 大陸房市危機恐惡化

大陸房地產巨頭「中國恒大」債務重整一波三折，在先前已延期兩次後，恒大22日深夜又突然發布公告稱，因銷售不如預期，原定9月...

3年疫情陸地方財政赤字增逾17兆元 學者籲中央出手救援

大陸地方財政問題愈發嚴峻，北京清華大學經濟管理學院院長白重恩指出，三年新冠疫情直接造成大陸地方政府財政赤字增加逾人民幣4...

方便境外人士 數位人民幣推出外卡「先充後用」功能

不少國際旅客要前往大陸旅遊時，最煩惱的就是支付問題。陸媒報導，9月22日，數位人民幣APP上線外卡「先充後用」功能，接下...

陸統計局前副局長：中國現有餘屋14億人也住不完

中國房市危機有解嗎？大陸國家統計局前副局長賀鏗直言，大陸目前房地產供應已過剩，14億人可能都住不完，「最極端的認為，目前...

陸推新型工業化 結合數位經濟

在大陸持續挑戰西方科技封鎖之際，大陸全國新型工業化推廣大會廿二日至廿三日在北京召開。大陸國家主席習近平就推動新型工業化做...

華為槓蘋果掀搶工大戰 手機雙雄競爭延燒生產鏈

中美兩大手機品牌華為、蘋果新手機競爭成為全球關注焦點，而爭霸也延燒到生產面。據陸媒報導，幫東莞華為工廠招工的仲介直接到蘋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦