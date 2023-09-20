福斯CEO：福斯合肥電動車廠將投產 最大年產能35萬輛

依據《上海證券報》，在今天20日合肥開幕的2023世界製造業大會上，德國福斯汽車集團董事會成員、福斯汽車集團（中國）董事長兼CEO貝瑞德在視頻致詞時說，福斯位於合肥的電動車工廠即將投產，最大年產能可達35萬輛。

「安徽省和合肥市在大眾向智慧化和全面網聯汽車轉型過程中扮演者關鍵戰略角色。」貝瑞德他說，合肥不僅是福斯的生產基地，還將是大眾在中國新的研發和創新中心，專注於新一代電動車和智慧網聯汽車的開發。福斯在合肥成立的「大眾汽車（中國）科技有限公司」將整合在華整車及零件研發，並融入採購功能，透過功能整合將新品推出時間縮短30%。該公司將成為大眾集團在德國以外最大的採購和研發中心。

據報道，9月15日，安徽省委書記韓俊率安徽省經貿友好代表團參訪福斯汽車集團，並與貝瑞德舉行會談，共同見證安徽省人民政府與福斯汽車（中國）投資有限公司簽署全面合作備忘錄。雙方將圍繞新能源汽車研發、打造新能源汽車和智慧網聯汽車產業鏈、強化人才培育等進一步深化合作。

另據《澎湃新聞》，比亞迪股份有限公司董事長兼總裁王傳福表示，當前製造業正在向高端化、智慧化、綠色化的方向轉型升級，為全球經濟復甦提供新動力和新機遇。製造業的高品質發展離不開全球產業鏈的分工協作，也離不開全球消費市場。企業要打造國際化品牌，就要堅定擁抱全球化，積極融入全球市場，在參與國內大循環的同時促進國內國際雙循環。

他談到，最近在德國參加慕尼黑車展，深刻感受到產業變革的新形勢下，全球產業鏈要持續地加強合作，實現優勢互補和共贏發展，以更好滿足當地消費者的需求。

他說，「未來，新能源汽車市場很大，產業規模也很大，汽車是全球最大的產業，任何一家企業都不可能做到每個環節、每個階段、每項技術都完美，這就需要透過上下游產業鏈合作來取長補短。一個開放、透明、包容的多邊貿易體系，會讓全球跨國公司形成更緊密的商業交流合作，一起來應對挑戰，共享機遇。」