華為下個十年？孟晚舟：全面智慧化 打造中國算力底座

科創板日報報導，華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟20日在華為全聯接大會上表示，華為將打造中國堅實的算力底座，為世界構建第二選擇；同時改變傳統的服務器堆疊模式，以系統架構創新的思路，著力打造AI集群，實現算力、運力、存力的一體化設計，突破算力瓶頸，提供可持續的澎湃算力。而這也是孟晚舟在華為Mate60系列手機推出後，首度公開演說。

孟晚舟指出，人類社會正加速邁向智能世界，數據正在爆炸式增長，智能技術也在突飛猛進。以強大算力為基礎的各種模型和算法不斷湧現，應用場景日益豐富，創新的「矢量效應」更加凸顯。

孟晚舟表示，2003年華為提出「All IP」戰略；2013年提出「All Cloud」戰略，下階段華為提出「全面智能慧化戰略」（All Intelligence），將加速行業智慧化，目標是「加速千行萬業的智慧化轉型」。

要如何做到全面智慧化轉型？孟晚舟提到三點：一是讓所有對象可連結；二是讓所有應用可模型；三是讓所有決策可計算。華為將持續打造堅實的算力底座，使能百模千態，賦能千行萬業。

面對當前大模型浪潮，孟晚舟說，大模型需要大算力，算力大小決定著AI迭代與創新的速度，也影響著經濟發展的速度。華為將持續提升「軟硬芯邊端雲」的融合能力，做厚「黑土地」，滿足各行各業多樣性的AI算力需求。

孟晚舟也表示，華為的後續重點會持續與大學聯合創新。她說，過去數十年，華為一直圍繞著自身所在產業，為高校師生、開發者和科研人才，量身定制培養體系。

她指出，華為在全球已與2600多所高校共建了ICT學院，教師數量超過了11000人，每年培養學生20萬人。華為聯合中國72所高校持續深化「智能基座」項目們已經開設了1600多門課程，覆蓋了50多萬學生。

孟晚舟談到，華為不僅做「工程商用」研究，解決實際挑戰，還依託「創新2.0機制」，與大學聯合創新，支持「無用之用」的理論研究和前沿探索。