孟晚舟：華為啟動全面智慧化戰略

華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟20日表示，華為將從過去十年，從All IP到All Cloud，正式啟動全面智慧化（All Intelligence）戰略，目標是「加速千行萬業的智慧化轉型」。

孟晚舟在上海舉辦的華為全聯接大會2023表示，首先，讓所有物件可聯接。不僅是物理實體的，也包括邏輯的、虛擬的；不僅包括數位化的設備，也包括傳統的終端和裝置。

其次，讓所有應用可模型，透過大模型範例，讓智慧應用快速惠及每個人、每個家庭、每個組織。第三，讓所有決策可計算。以算力的無所不在，加速智慧的無所不及，並讓數據的潛力在計算中不斷地釋放與相加。

孟晚舟表示，在全面智慧化戰略的指引下，華為將持續打造堅實的算力底座，使能百模千態，賦能千行萬業。

對於當前大模型浪潮，她認為，人工智慧的發展，算力是核心驅動力。大模型需要大算力，算力大小決定著AI反覆運算與創新的速度，也影響經濟發展的速度。

「算力的稀缺和昂貴，已成為制約AI發展的核心因素。」孟晚舟指出，華為將打造中國堅實的算力底座，為世界構建第二選擇，包括持續提升「軟硬芯邊端雲」的融合能力，做厚「黑土地」，滿足各行各業多樣性的AI算力需求。