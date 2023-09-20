聽新聞
test
0:00 / 0:00
跟進恒大 融創中國在美聲請破產保護
大陸地產商「融創中國」跟進恒大集團，也在美國聲請破產保護，藉以獲得美國法庭對融創在香港有關債務重組協議的認可。
融創中國去年五月爆發債務危機，無法支付一筆二九五○萬美元利息，近期危機逐漸化解。
第一財經報導，融創中國十八日在港交所公告，其境外債務重組最終獲高票通過。公告稱，債權人對強制可轉債展現出較高的認購意向，融創擬再次上調美元債重組中強制可轉換債券的最高限額，由廿二億美元上調至廿七點五億；綜合債務重組方案中的其他債轉股選項，預計融創透過債轉股消減債務總額將逾四十五億美元。
據報導，融創中國昨依「美國破產法」第十五章規定，向美國法庭聲請破產保護，以獲得美國法庭對融創在香港法庭有關協議安排重組的認可。
報導指出，在房地產企業境外債重組過程中，此前包括佳兆業、當代置業、榮盛發展等多家房企，均在美元債重組過程中獲得了第十五章認證。
若能完成債務重組，融創將成為房企巨頭中首批通過境內外債務重組的企業之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言