跟進恒大 融創中國在美聲請破產保護

大陸地產商「融創中國」跟進恒大集團，也在美國聲請破產保護，藉以獲得美國法庭對融創在香港有關債務重組協議的認可。

融創中國去年五月爆發債務危機，無法支付一筆二九五○萬美元利息，近期危機逐漸化解。

第一財經報導，融創中國十八日在港交所公告，其境外債務重組最終獲高票通過。公告稱，債權人對強制可轉債展現出較高的認購意向，融創擬再次上調美元債重組中強制可轉換債券的最高限額，由廿二億美元上調至廿七點五億；綜合債務重組方案中的其他債轉股選項，預計融創透過債轉股消減債務總額將逾四十五億美元。

據報導，融創中國昨依「美國破產法」第十五章規定，向美國法庭聲請破產保護，以獲得美國法庭對融創在香港法庭有關協議安排重組的認可。

報導指出，在房地產企業境外債重組過程中，此前包括佳兆業、當代置業、榮盛發展等多家房企，均在美元債重組過程中獲得了第十五章認證。

若能完成債務重組，融創將成為房企巨頭中首批通過境內外債務重組的企業之一。