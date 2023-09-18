陸晶圓廠「時代芯存」破產淪為養雞場 拍賣二手光刻機

江蘇的時代芯存晶圓廠，已宣告破產並拍賣自己的二手光刻機，但至今沒有人接盤。讓人意外的是時代芯存這家晶圓廠，在沒有業務的時候，曾一度淪為雞鴨養殖場，甚至還成為了對外營業的招待所。而所購買的二手ASML光刻機，一直想轉手，但至今無人接盤。

據《杰夫觀點》百度百家號和集微網報導，時代芯存2016年成立，原本宣告要投資人民幣130億元，打造年產能10萬片記憶體12吋晶片，被當地政府當做重點項目來打造。

但僅僅三年後，該公司就開始拖欠員工工資。但這家公司在技術上的確存在問題，據悉該公司2019年11月才宣布生產第一款EEPROM產品，但最終良率僅有離譜的1.7%，可以說根本沒有量產能力。

有員工透露，因為沒有業務，廠區內有養鴨養雞。而且廠裡養的雞鴨，最終會送到VIP餐廳，招待來廠的外賓。所以看似是一家晶圓廠，但實際上晶片沒什麼成績，反而成為了招待所。

靠養殖雞鴨顯然無法負擔這個公司的成本開銷，在入不敷出的情況下，時代芯存尋求新一輪投資，但後來資不抵債的時代芯存最終還是選擇了破產清算。

2023年7月，江蘇淮安市淮陰區人民法院正式受理江蘇時代芯存半導體有限公司的破產清算案，並對該公司一台價值人民幣1.43億元的ASML光刻機進行公開拍賣。這款ASML的光刻機是2018年公司買下的，型號是1950Hi，顯然是一款二手光刻機，不過當時也花費了時代芯存2,868萬美元，加上其他配套的54台主設備和290台輔助設備，總價約人民幣14.9億元。

但據說在購入光刻機及配套設備後，時代芯存還有大量的設備尾款沒有交付。

報導稱，如果真將時代芯存的二手設備和廠房逐一拍賣，由於設備的折舊費用，加上需償清公司原有的其他債務，所以能收回的資產有限，因此當地地方政府更傾向於尋找優質的公司全盤接手。不過由於這家公司技術的確不算強，在行業裡也沒有什麼知名度，要找到「接盤俠」難度恐怕不低。