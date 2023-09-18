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債務風暴延燒 恒大財富總座被捕

聯合報／ 記者謝守真黃雅慧／綜合報導

中國大陸地產商恒大集團債務問題持續延燒，旗下理財公司「恒大財富」出現無法兌付本息約兩周後，遭正式立案調查。深圳市公安局十六日公告，恒大財富法定代表人兼總經理杜亮已遭警方採取刑事強制措施。杜亮也是恒大旗下公司迄今首位被採取刑事強制措施的高層。

大陸財新網指出，截至去年底，恒大財富未兌付本息達人民幣三四○億元，約台幣一千五百億元。

恒大集團近年深陷債務危機，旗下「恒大人壽」才因資不抵債，被具大陸國資背景的海港人壽接盤，接著恒大財富的高層就被採取刑事強制措施。

綜合財聯社、財新網，恒大財富前身為恒大金服，二○一五年十一月成立，為恒大集團全資子公司。恒大金服於二○一六年三月上線，正值大陸P2P（點對點網路借貸）盛行，恒大金服即為恒大集團旗下P2P平台。二○一八年起，大陸多個P2P爆雷，官方對行業進行整頓。恒大金服產品隨後下架，二○一九年五月更名為恒大財富。

據報導，恒大財富銷售理財產品，多打著「供應鏈金融」名義，並在各地多家無牌照的「偽金交所」掛牌。募資由恒大財富實際控制。

恒大財富二○二一年九月正式爆雷，宣布暫停兌付理財產品本金，包含公司高層、員工、供貨商及普通投資者，多達數十萬人難以收回本金。之後恒大財富曾發布兌付方案。

但在此次恒大財富被立案調查前，已於八月卅一日公告，因公司資產處置進度不及預期，未獲得資產處置資金，已無法開展該月兌付。

據澎湃新聞，恒大財富在開展業務的過程中涉嫌非法集資。法律專家稱，進入刑事立案階段，涉案資金、贓款投資形成的資產等將依法被查封凍結，有利於警方依法開展追贓挽損工作，或可減少相關投資人損失。

恒大 財富 理財

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