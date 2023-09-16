大陸深陷債務泥淖 IMF建議將經濟增長模式轉向消費

大陸過去長期通過基礎設施建設與房地產投資來支撐經濟增長，但近期房地產業、地方政府頻爆雷，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，IMF計畫敦促大陸政府，解決陷入困境的房地產行業與地方政府債務等拖累大陸和全球經濟增長的問題，並促其轉變經濟增長模式，以提振疲軟的國內消費為主。

路透報導，格奧爾基耶娃表示，這些訊息會透過IMF即將對大陸經濟政策進行的「第四條」審查中傳達給北京當局。她說，IMF將強烈敦促大陸政府轉變經濟增長模式，放棄「以債務為動力」的基礎設施投資和房地產。據悉，該條明定，IMF通常每年與成員國舉行雙邊討論。

格奧爾基耶娃說，「我們給中國的建議是，利用政策空間，幫助你們將增長模式轉向更多的國內消費，因為在當前環境下，傳統的基礎設施建設方式，即注入更多資金，是不會有成效的」。

她還說，大陸人口老齡化和生產率下降，以及美國和歐洲的公司將供應鏈從大陸轉移，都對大陸的經濟增長起到了「抑制作用」。她又說，大陸房地產行業的問題也導致消費者控制支出。

她並指出，大陸必須通過為購房者已經支付的公寓竣工提供資金，而不是救助陷入困境的開發商，來解決消費者對房地產行業的信心問題。

格奧爾基耶娃示警，根據IMF預估，北京當局若不進行結構性改革，大陸的中期經濟增長率可能會低於4%。此前，IMF7月份預測大陸2023年的經濟增長率為5.2%，2024年為4.5%，但該機構也已警告，有鑒於房地產業的萎縮，實際增長率可能會更低。

她更指出，大陸今年的經濟增長約占全球經濟增長的三分之一，因此中國的增長率「對亞洲和世界其他地區都很重要」。

據報導，針對美國商務部長雷蒙多最近稱一些美國公司認為中國「不可投資」，格奧爾基耶娃則觀察到有一些資金正從大陸流出，「我們需要仔細監控這一趨勢，了解它如何隨著時間的推移而演變」。

她並補充說，有些領域，包括數字經濟和綠色技術對投資者仍有吸引力。但重要的是，要確保大陸在大力推廣電動汽車時不會以「補貼」的方式造成不公平競爭。