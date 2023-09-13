華為5G手機歸來 大摩料明年搶回一成市占

趕在蘋果發表新機iPhone 15前夕，華為搶先在8月底推出配備「中國芯」的Mate 60 Pro新機熱銷，上周更加碼推出高階版Mate 60 Pro＋及折疊機型Mate X5，顯示重返高階手機市場的強烈企圖心。摩根士丹利估計，中芯國際的7奈米晶片供應能力是華為新機出貨的最大掣肘，預計華為2024年出貨約為2,500萬支5G手機，占大陸5G智慧手機需求約10%。

證券時報報導，華為人士透露，Mate 60系列手機的表現超出預期，華為已將該系列手機今年下半年的出貨量目標提升20%，全年華為新機出貨量最少4,000萬支。

香港經濟日報報導，大陸消費者對華為手機需求殷切，摩根士丹利調研顯示，Mate 60系列的訂單已高達1,500萬支，所以認為中芯對「麒麟9000S」的供應量，就是華為最終出貨量的最終變數。

摩根士丹利從半導體設備供應商得知，中芯國際在2022年10月7日關於14奈米FinFET出口管制公告之前，已建造14奈米FinFET的產能，其中一部分產能應該已經轉換為7奈米。

但考慮到7奈米的周期時間比14奈米長得多，估計約有55%的產能損失。這是因為在7奈米製程中，使用DUV（深紫外光）曝光機的「雙重曝光」技術可能會致使良率下降。

同時，中芯國際14奈米／10奈米／7奈米產能的主要瓶頸，應該是美國設備供應商應用材料所提供、用於製造FinFET晶體管結構的「矽鍺（SiGe）磊晶（Epitaxy）工具」，該工具已受到美國政府出口管制的限制。

如果中芯國際想要增加14奈米及以下的產能，可能需要從28奈米生產線上移走現有的工具，這可能導致晶圓廠的增加成本，因為會損失一些28奈米的業務機會。

另外，由於中芯國際自去年10月7日以來無法獲得美國技術支持，摩根士丹利預計，中芯國際的14奈米／7奈米製程可能會出現一些良率問題。

透過假設7奈米的產出良率為40%，該行認為中芯每月可生產約200萬個7奈米5G SoC晶片，年產量約為2,500萬個。在全數供應華為後，華為在2024年就生產2,500萬支5G手機，占大陸5G手機市場市占約為11%。