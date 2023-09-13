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國台辦新發言人怎麼看兩岸關係？陳斌華答以辜振甫詩句

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華13日公開引用前海基會董事長辜振甫詩句，形容當前對兩岸關係的心境。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華13日公開引用前海基會董事長辜振甫詩句，形容當前對兩岸關係的心境。（記者廖士鋒／攝影）

大陸國台辦結束暑期，9月13日恢復舉辦記者會，新任發言人陳斌華指出，所有關心兩岸局勢的人都對民進黨當局上台後大開倒車無不憂心，他並援引已故海基會董事長辜振甫的詩句「但知春意發，誰知歲寒心」形容自己當前的心境。

陳斌華是6月1日被國台辦公布為新任發言人，至此才公開主持記者會。在媒體詢問具有多年新華社駐台記者經歷的他，如何看待當前兩岸關係時，表示「沒有一個冬天不可逾越，沒有一個春天不會來臨。兩岸關係發展根基在民間、動力在人民、希望在青年。我們相信，只要兩岸同胞攜手同心、共同努力，一定能推動兩岸關係克難前行，重回和平發展正確軌道，迎來兩岸大交流、大合作、大發展的又一個春天」。

陳斌華還說，所有關心台灣前途命運、支持兩岸關係和平發展的人士，「都對民進黨當局上台以來大開歷史倒車，致使兩岸交流往來嚴重倒退深感痛心，對台海形勢日益複雜嚴峻無不憂心」。他並引用已故海基會董事長辜振甫先生在生前喜歡題寫詩句「但知春意發，誰識歲寒心」指出，「這句詩很能反映這些人士以及我個人當下的心境」。

而經歷3年疫情後，2023年兩岸交流逐漸熱絡起來，陳斌華指出，今年以來大陸及時優化調整涉及兩岸人員往來的疫情防控措施，推動小三通和兩岸直航航點復航，宣佈恢復台灣居民到大陸團隊遊業務，「兩岸各領域交流迅速升溫，勢頭良好」。他透露，上半年台灣民眾到大陸人次較2022年同期增長7倍。

此外，據了解，國台辦新聞局日前再度有人事調動，原本的副局長張文暉已調任服務中心，目前國台辦新聞局副局長為陳斌華、朱鳳蓮。

國台辦 疫情 海基會

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