陸經濟增長放緩超預期 彭博：中國恐永遠無法超越美國

中國經濟何時超越美國曾是熱門話題，有一度，各方預測的時間點還不斷移前。不過，彭博經濟學家認為，隨著大陸經濟復甦失去動力、增長疲軟，中國很可能永遠都不會超越美國，成為世界第一大經濟體。

彭博經濟學家5日在一份研究報告中指出：「中國正以比我們預期更快的速度轉向更慢的增長道路。」他們認為，大陸疫後經濟反彈已失去動力，房地產市場日益低迷、外界對中國政府管理經濟的信心逐漸轉弱。而這信心低迷可能變得根深蒂固，從而對增長潛力造成長久拖累。

報導指出，受到新冠疫情防控措施和房地產危機拖累，大陸去年全年經濟增長率為3%，為數十年來最慢增速之一。大陸解除嚴格疫情管控後，少子化、出口下滑、需求疲弱、房地產市場進一步衰退等問題，讓經濟復甦失去動力。

彭博經濟學家預計，2030年大陸經濟增速將放緩至3.5%，到了2050年進一步跌至近1%，低於此前預測的4.3%和1.6%。

相較之下，美國經濟狀況優於許多經濟學家的預期。美國2022年至2023年的經濟潛在增長率為1.7%，而更長期的預測顯示，美國經濟增長率在2050年將逐漸降至1.5%。報導指出，強勁的就業市場、消費者支出和持續放緩的通膨，增強了外界對美國當前有能力躲過經濟衰退的信心。

彭博此前預測，大陸GDP要到本世紀40年代中期才會超越美國。即便超越美國，領先的差距也會很小。

彭博報導稱，在上述預測公開之際，世界其他國家也正重新考慮如何與中國大陸合作，即便中國未陷入衰弱，也很可能已接近實力頂峰。而以美國為首的G7近期越來越關注大陸深層次的結構性問題，他們看到了有利於西方國家與這個地緣政治對手競爭的機會，同時也在關注中國經濟放緩給他們帶來的連鎖反應。

此前，國際信用評級機構穆迪也有類似預期，該機構下調大陸2024年經濟增長預測，但上調對2023年美國經濟增長的預期；並認為大陸面臨的挑戰正在增加，反觀美國衰退的風險則已下降。

據大陸國家統計局公布數據，大陸第1季GDP年增率為4.5%，第2季GDP增長率為6.3%，低於先前多家機構預測。今年上半年GDP年增率為5.5%。