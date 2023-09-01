籲陸方回應兩岸人民期待 李大維：盡快開放陸客來台

海基會董事長李大維1日表示，在陸委會上週宣布恢復兩岸觀光旅遊的相關計畫後，期待陸方也能夠採取對應的措施，盡快地恢復開放大陸民眾來台觀光，回應兩岸人民的期待。他並表示，「我們樂觀地看待兩岸人民有更多熱絡的互動」。

海基會1日召開第11屆董監事會第10次聯席會議，李大維於致詞時作出上述表示。

李大維說，旅遊交流是增加人與人的認識與了解的最佳方式，但中國大陸於今年7月1日起施行新版「反間諜法」，其中擴大間諜行為的定義，「讓兩岸習以為常的交流充滿不確定性」。近期甚至多次傳出國人赴陸時，人身自由受限或遭到不友善對待的個案。

李大維向中共喊話，當兩岸恢復健康有序交流之際，此舉相當不利於兩岸關係和平穩定的發展。他同時也呼籲計劃赴陸的國人，要多留意言行，避免誤觸相關法律，以保障自身安全。

針對台商在陸投資，李大維指出，大陸近期經濟形勢不佳、社會潛藏不穩定的因子、消費與投資信心不足、疫後復甦力量不如預期，經營內需市場的台商，應留意風險控管。另外以出口為主的台商，也應該思考如何在美中地緣政治競爭之下，進行全球佈局，將風險降到最低。

李大維還談及大陸當前經濟情勢。他表示，近期大陸房地產商近期接連爆雷，加上通貨緊縮的威脅，7月消費者物價指數（CPI）減少了0.3%，青年失業率連續六個月攀升，六月達到21.3%，七月份官方停止公布相關數據，「實際狀況讓人感覺擔憂」。

海基會副董事長詹志宏、邱垂正等亦出席本次會議。