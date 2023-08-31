人行出手救民企？潘功勝：將引導金融資源流向民企

為加強民營企業金融資源要素投入，以及金融相關支持，中國人民銀行（大陸央行）再出招。大陸央行行長潘功勝30日持續信心喊話稱，要進一步加大對科技創新、「專精特新」、綠色低碳等重點領域民營企業的信貸投放，在結構性的貨幣政策和信貸政策上，將引導金融資源更多地流向民營企業和小微企業。

據中國人民銀行（大陸央行）官網31日消息指出，30日，大陸央行召開金融支援民營企業發展工作推進會，包括潘功勝、大陸金融監管總局副局長周亮及中國證監會副主席王建軍等人皆出席會議，還有上海證交所、深圳證交所等代表出席，以及地產商等多家民營企業與會。

潘功勝於會上指出，民營經濟是推動大陸市場經濟高質量發展的重要力量，支持民營企業發展是金融供給側結構性改革的重要內容。做好民營企業金融服務，有助於進一步激發民營企業韌性與活力，為構建新發展格局、實現高質量發展提供強有力支撐。

潘功勝表示，近年來，金融管理部門持續推動金融機構加大民營企業金融支持力度。下一步，金融管理部門將以《關於促進民營經濟發展壯大的意見》作為支持服務民營經濟的行動指南，採取有力措施，為民營企業發展創造積極條件。金融機構要提高政治站位，樹立「一視同仁」理念，為民營企業發展提供高質量的金融支持。

潘功勝提到，要持續加大金融資源要素投入，公平公正對待各類所有制企業。要進一步加大對科技創新、「專精特新」、綠色低碳等重點領域民營企業的信貸投放，繼續落實好房地產「金融16條」。並且要暢通民營企業股、債、貸三種融資管道。

潘功勝稱，在貸款方面，要實施好再貸款再貼現等貨幣政策工具，引導金融機構加強對接走訪，推進金融產品和服務創新，持續加大對民營企業的信貸投放。而債券部分，要推動民營企業債券融資支持工具擴容增量，擴大民營企業債券融資規模。鼓勵和引導機構投資者配置民營企業債券。至於股權方面，支持民營企業上市和再融資，積極發揮地方政府專項引導基金作用，完善投資退出機制。建立健全與民營企業常態化溝通交流機制，為金融支持民營企業發展創造良好輿論氛圍。

另，在貨幣政策方面，潘功勝則提到，大陸央行接下來保持總體流動性合理充裕。