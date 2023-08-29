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小米集團Q2淨利潤年增168.5% 優於市場預期

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
小米集團今年Ｑ2淨利潤年增168.5% 優於市場預期。（路透）
小米集團今年Ｑ2淨利潤年增168.5% 優於市場預期。（路透）

大陸手機品牌小米集團29日公布業績顯示，今年第2季營收人民幣673.5億元，年減4%；第2季淨利潤36.7億元人民幣，年增168.5%，雙雙優於市場預期的人民幣658.4億元與人民幣31.6億元。

小米集團上半年總收入1,268.3億元，年減11.6%；上半年經調整淨利潤人民幣83.7億元，年增69.5%。

小米集團財報顯示，智慧手機營收減少，由2022年第2季度的人民幣423億元減少13.4%至2023年第2季的人民幣366億元。主因在於於智慧手機出貨量減少，部分被智慧手機平均售價增加所抵銷。今年第2季，全球智慧手機出貨量為32.9百萬台。

在其他業務上，IoT與生活消費產品收入為人民幣223億元，年增12.3%；互聯網服務收入為人民幣74億元，年增6.8%，創歷史新高；國際市場收入277.7億元，年減18%。

此前，小米集團在5月發布第1季業績報告遠超預期，該季小米集團總營收為經調整淨利潤年增13%，月增121%。分析認為，小米在提出「規模與利潤並重」新經營策略的首季，第1份財報已展示出小米強大的執行力。

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