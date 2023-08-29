陸客訪美有譜了？雷蒙多上午會見陸文旅部長
據央視新聞報導，大陸文化和旅遊部（簡稱「文旅部」）部長胡和平29日上午在北京會見美國商務部長雷蒙多。雷蒙多這項拜會行程，讓外界預期將可望促成陸客盡快訪美。
雷蒙此次訪問北京前曾表示，會致力促進兩國之間的觀光旅遊。若陸客訪美能恢復到2019年水準，估計將為美國帶入300億美元的消費，並增加5萬個工作機會。
大陸文旅部本月10日公布第三批可組團遊國家名單，其中也包括美國。
另，根據美國交通部最新指令，自9月1日起，美國將允許中國大陸的航空公司每周執行最多18個中美往返直航客運航班；10月29日起，增加至每周24班，這一數量將較目前正在執飛的中美航班數量翻倍。若美國的航空公司也直飛對等數量航班，則中美未來每周將會有48個直航航班。
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