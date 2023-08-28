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搶救股市 陸證交稅今起減半

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

為挽救持續低迷的大陸股市，大陸財政部、稅務總局昨公告，為活躍資本市場、提振投資信心，證券交易印花稅自今日起減半徵收，將從現行稅率百分之○點一減半為百分之○點○五，這是大陸自二○○八年以來首次調降，時隔近十五年。

大陸上證指數上周失守三一○○點，市場信心跌至低點。官方證券時報昨刊文喊話，呼籲投資人不要被「負面新聞」牽著鼻子走，並指陸股估值已低於二○○八年水準。大陸財政部、稅務總局昨晚即宣布，今日起減半徵收證券交易印花稅。

大陸澎湃新聞指出，證券交易印花稅可說是監管部門用來調控市場的一大工具。當前大陸股市徵收的印花稅稅率為百分之○點一。一九九○年至今，大陸股票交易印花稅已歷經多次變化，其中上調兩次、下調七次。

報導稱，從歷史經驗看，下調印花稅都在一定程度上刺激了A股市場活躍度。特別是兩千年後的近四次調整，市場提振效果可謂立竿見影。

兩千年後，大陸印花稅共作出四次調整，主要涉及稅率高低和徵收方式。反映到A股市場上，二○○八年九月十九日，大陸股市首次單邊徵收印花稅，滬指大漲百分之九點四五；隔日滬指再漲百分之七點七七。調整後五個交易日的漲幅高達百分之廿點九九。同樣是在二○○八年，四月廿四日調整後，股市也迅速反應，當日滬指大漲百分之九點二九。

不過，報導引述東吳國際研報指出，兩千年後市場對稅率下調反應較為迅速直接，短期內（一般為一至二周）政策具有提振市場信心的刺激效應，但中長期而言有效性並不顯著。調整主要政策目標是維繫證券市場宏觀穩定。

上海第一財經引述業界意見指出，這次調降，體現北京對於活躍資本市場的堅定態度，釋放了重大積極政策訊號。降低證券交易印花稅稅率，有利於使減稅讓利政策惠及廣大中小投資者。

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