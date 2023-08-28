從投行看大陸／台籍個人轉讓境外公司股權納稅分析

台商不能以為，轉讓境外公司股權，大陸主管機關不知道就可以不用繳稅。

台籍個人投資大陸取得公司股權，多採用通過第三地公司（BVI等境外公司）間接投資方式，台商常以為只要轉讓的是境外公司的上層股權，不是大陸公司直接的股權，大陸稅務局就不會知道，自然就不用在大陸繳稅，其實這種間接轉讓大陸資產還是會有一定程度的稅務風險必須留意。

台籍個人在不考慮大陸居民納稅人身分前提下，間接轉讓股權的個人所得稅風險，主要來自兩個層面，首先是境外公司資產是否主要為大陸不動產；其次是台商間接轉讓境外公司股權是否有合理商業目的。

一、境外公司資產是否主要為大陸不動產

《關於境外所得有關個人所得稅政策的公告》（財政部稅務總局公告2020年第3號）規定，轉讓對中國境外企業以及其他組織投資形成的權益性資產，在被轉讓前三年（連續36個月份）內的任一時間，被投資企業或其他組織的資產公允價值50％以上，直接或間接來源位於中國境內不動產，所取得的所得視為來源於中國境內的所得。

這當中有兩個關鍵字，分別是「任一時間」和「不動產」，也就是被間接轉讓的大陸境內企業，其帳面有土地或房產，當不動產帳面價值不高，但經評估後大幅度溢價增值，由於大陸企業直接轉讓帳面溢價很大的不動產，需繳納高額土地增值稅、企業所得稅，比繳納20％的個人所得稅代價更大，所以很難用剝離不動產的方法來規避個人所得稅。

二、合理商業目的

實務中最難確定的是第二層風險，就是台商轉讓境外公司是否具有合理商業目的。2018年新《個人所得稅法》頒布前，有關間接轉讓境內資產的「穿透原則」只針對企業所得稅，大陸新《個人所得稅法》中引入了一般反避稅條款，也就是當個人以其他不具有合理商業目的安排，獲取不當稅收利益時，稅務機關有權按合理方法進行納稅調整。

台商常利用BVI、香港等低稅率國家或地區公司投資大陸，本身並無經營，在註冊地也沒有員工，沒有經營場地，沒有營收也不納稅，這樣的空殼公司除了可能受到台灣CFC條款的約束外，通過這樣的空殼公司進行的交易，也很可能被大陸稅務機關認定為不具有合理商業目的，導致間接轉讓大陸資產必須繳納個人所得稅。

結論是，台籍個人在境外間接轉讓大陸企業股權，從現階段看，在大陸有一定程度的繳稅風險，不管是轉讓方還是受讓方都要重視，因為《個人所得稅法》規定，支付所得的單位和個人作為扣繳義務人，一旦台籍個人被裁定為間接轉讓大陸資產，那不管是轉讓方、受讓方還是境內被投資企業，都可能成為稅務機關追繳欠稅的對象。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)