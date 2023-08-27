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大陸掃貨ASML DUV曝光機 前七月進口金額暴增65%

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
據南華早報報導，中國大陸進口荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）曝光機數量激增，前七月就已經超過ASML原本2023年的全年預期出貨。（新華社）
據南華早報報導，中國大陸進口荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）曝光機數量激增，前七月就已經超過ASML原本2023年的全年預期出貨。（新華社）

據南華早報報導，中國大陸進口荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）曝光機數量激增，前七個月就已經超過ASML原本2023年的全年預期出貨額。

報導指出，截至7月，今年以來，中國大陸關鍵半導體設備的進口額達到25.8億美元，已經超過ASML年初預估全年出貨給中國大陸的23.6億美元

荷蘭將從9月開始進一步限制深紫外線（DUV）曝光機系統的准入，促使中國大陸晶片公司訂單激增，因為中國大陸企業在新的出口限制之前囤積了大量DUV設備。

報導指出，中國半導體行業諮詢公司 JW Insights 在周五發布的一份報告指出，中國大陸海關數據顯示，今年1 月至7 月，中國大陸進口荷蘭製造的曝光機增長64.8%至25.8 億美元，幾乎全部來自半導體設備巨頭ASML。

今年1月，ASML預計今年對中國大陸的銷售額將穩定在22億歐元（23.6億美元）左右，佔其年總收入的14%。

半導體

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