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SWIFT：人民幣全球支付佔比突破3% 有記錄以來第二次

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
人民幣在7月全球支付貨幣排名中，保持全球第五大最活躍貨幣的位置，佔比升至3.06%。（路透）
人民幣在7月全球支付貨幣排名中，保持全球第五大最活躍貨幣的位置，佔比升至3.06%。（路透）

環球銀行金融電信協會（SWIFT）23日發布月度報告顯示，人民幣在7月全球支付貨幣排名中，保持全球第五大最活躍貨幣的位置，佔比升至3.06%，為連續第六個月上升，同時也是人民幣有紀錄以來第二次在全球支付佔比中超過3%。

報告顯示，7月支付佔比前五名分別是美國、歐元、英鎊、日元與人民幣，支付佔比分別為46.46%、24.42%、7.63%、3.51%與3.06%。

財聯社報導，人民幣佔比上一次突破3%是在2022年1月。當時人民幣在國際支付中的比例達到了3.2%，打破了此前在2015年創下的紀錄。

而人民幣在全球支付佔比提高似乎並不令人意外，近期傳出人民幣國際化相關消息：比如大陸完成首單以人民幣結算的進口液化天然氣、人民幣超越歐元成為巴西外匯儲備中第二大貨幣、阿根廷首次使用人民幣償付外債等。

也有經濟學家認為，從外貿企業的角度來看，人民幣在貿易結算中的佔比持續上升，將有助於出口企業規避外匯匯兌風險和損失。

不過，美元作為全球支付貨幣的使用量在7月也大幅增加，美元7月以46.46%的支付佔比再度蟬聯第一，同時創下歷史新高。十年前該比例還僅略高於三分之一。這代表儘管新興國家組成的金磚銀行提到要增加本幣融資比例，以減少美元帶來的風險，但美元在國際金融市場作用依然強勁。

值得注意的是，美元在SWIFT報告中的支付份額不斷增加，可能是建立在犧牲歐元的基礎上。7月歐元支付佔比已下降到了24.42%，為歐元問世以來的最低。

人民幣 外匯 美國

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