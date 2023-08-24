陸綠色低碳先進示範技術 訂明確目標

大陸國家發改委等部門聯合印發的《綠色低碳先進技術示範工程實施方案》22日對外公布。方案提出將布局一批技術水平領先、減排效果突出、減汙降碳協同、示範效應明顯的項目，並明確了綠色低碳先進技術示範工程重點方向等。

中新社報導，大陸國家發改委表示，目前，先進適用綠色低碳技術落地應用面臨技術成本高、資金投入大、支持政策不完善等問題，亟需加強支持和引導。實施綠色低碳先進技術示範工程，布局示範項目，不僅有利先進適用技術應用推廣，也有利於完善支持綠色低碳新產業新業態的商業模式和政策環境，是促進形成綠色低碳產業競爭優勢的關鍵舉措。 具體而言，上述方案將綠色低碳先進技術分三大類：

一是源頭減碳類。大陸能源活動碳排放占整體碳排放的比率超過80%，能源生產環節降碳對於實現雙碳目標具有重要意義。立足以煤為主的基本國情，從加快能源結構綠色低碳轉型的要求出發，方案提出非化石能源先進示範、化石能源清潔高效開發利用、先進電網和儲能示範、綠氫減碳示範等4個重點方向。

二是過程降碳類。工業生產、建築運行、交通運輸等是消耗能源和產生碳排放的主要環節。為助力先進適用技術在重點領域降碳中發揮關鍵作用，方案在提出工業、建築、交通3個領域關鍵技術類別的同時，還提出減汙降碳協同和低碳（近零碳）園區2個重點方向。

三是末端固碳類。二氧化碳捕集利用與封存技術（CCUS）作為可以實現二氧化碳深度減排和資源化利用的技術，是支撐實現碳中和目標的基礎技術之一。方案提出全流程規模化CCUS示範、二氧化碳先進高效捕集示範、二氧化碳資源化利用及固碳示範3個重點方向。

為強化項目保障，方案提出，加強大陸中央預算內投資等資金支持，將符合條件的示範工程設施納入地方政府專項債券支持範圍。此外，金融稅收政策支持和資源環境保障也將得到加強。