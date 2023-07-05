官媒 ：「不會被擠芯片供應鏈」 出口管制只是發出警告

中國宣布對生產高性能晶片所需的兩種半導體材料鎵、鍺及30多種相關物項實施出口管制，這是科技戰中方作出的最新舉措。大陸官媒《環球時報》稱，這是對美國及其盟友發出的警告，表明中國不會被動地被擠出全球晶片供應鏈。

《環球時報》社論中說，對部分鎵和鍺產品的出口實施管制，是用「實際方式」告訴美國及其盟友，他們限制中國採購更先進技術的措施是一次「誤判」。

社論指出，中國多年來以犧牲環境為代價，開發自己的稀士資源，來供應全球半導體行業。

在這種情況下，中國為什麼不能做出必要的調整，在消耗有限的稀土資源來支持那些幫助美國主導的與中國「脫鉤」的國家時，採取更加謹慎的態度？

社論還稱，中國沒有理由繼續耗盡自己的礦產資源，只換來自身技術發展受阻。

《環球時報》補充說，管制措施並不意味著中國大陸將禁止這些金屬的出口，但如果這些產品涉及軍事用途，或用於可能損害中國國家安全和利益的情況，當局將有權拒絕出口申請。

中國大陸商務部2日公告，為保護國家安全和利益，將從8月1日起起對鎵、鍺相關物項實施出口管制。據悉，全球80%的鎵和鍺由中國供應。