用於製造半導體產品 陸對鎵、鍺相關物項實施出口管制

大陸商務部及海關總署七月三日發布公告指出，為維護國家安全和利益，經大陸國務院批准，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制。相關措施自8月1日起正式實施。

據澎湃新聞，其中，鎵相關物項包括金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化鎵、銻化鎵。鍺相關物項包括金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅、鍺外延生長襯底、二氧化鍺、四氯化鍺。

公告指出，出口經營者應按照相關規定辦理出口許可手續，通過省級商務主管部門向商務部提出申請，填寫兩用物項和技術出口申請表及提交相關文件。大陸商務部應當自收到出口申請文件之日起進行審查，或者會同有關部門進行審查，並在法定時限內作出准予或者不予許可的決定。

鎵的化合物是優質的半導體材料，被廣泛應用到光電子工業和微波通信工業，用於製造微波通訊與微波集成、紅外光學與紅外探測器件、集成電路、發光二極管等。

鍺也是一種重要的半導體材料，用於製造晶體管及各種電子裝置。主要的終端應用為光纖系統與紅外線光學，也用於聚合反應的催化劑，製造電子器件與太陽能電力等。