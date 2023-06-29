7月起將收取0.6%手續費！陸多家大學暫停使用微信支付
微信28日才剛宣布，允許用戶將海外信用卡連接到其支付平台上。29日卻傳出大陸多所大專院校通知，7月起將暫停其校園卡相關線上應用平台的微信充值業務，原因是騰訊的微信支付將於7月1日起對校園用戶進行精細化管理，除了收取學費外，其他業務均會受限制，而微信也將從中收取0.6%的手續費。
觀察者網報導，從目前公開訊息中，已知包括西南科技大學、洛陽理工學院、鄭州航空工業管理學院、鄭州輕工業大學、周口師範學院、西北大學等校均公告了相關通知。
陸媒IT之家引述西北大學所發布的公告稱，由於「騰訊公司的微信支付將於7月1日起對校園場景用戶進行精細化管理，除收學費外，其他收費均會受到限制，並收取0.6%的手續費」。
此外，公告還提到，為維護師生利益，從6月30日起「對校內一卡通用戶暫停提供微信掃碼支付服務，一卡通校園卡、交通銀行App、雲閃付、支付寶等渠道正常使用，望各位師生周知」。
對此，騰訊29日在官方微博回應稱，微信支付自2015年起開始進入大陸校園，對於校園內非盈利性支付場景，如學雜費、生活服務等，長期給予零費率的優惠政策，持續投入銀行通道費等成本。且「針對校園內非盈利性支付場景（學雜費、生活服務等場景）會持續保持『零費率』的優惠政策」。
騰訊還表示，近期微信支付啟動了針對校園行業費率精細化管理的商戶溝通，經過前期的意見收集與反饋，「擬僅針對電商、酒旅等小部分盈利性場景，以低於市場平均水平的優惠費率繼續提供服務」，證實未來騰訊不再提供大陸校園內其他業務免手續費的服務。
於此之前，騰訊28日宣布，由於看準大陸疫後對外開放，還有因應更多境外商旅客赴華的消費支付迫切需求。今年7月起，將陸續開放微信支付商戶網路給Visa等國際信用卡或借記卡組織，開放的範圍涵蓋食衣住行等多種領域，未來將可便利從海外到訪大陸的旅客使用行動支付。
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