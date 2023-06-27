1-5月同比增13.3% 軟件業務收入增長
中國工業和信息化部25日發布數據顯示，1-5月份，中國軟件業務收入43238億元（人民幣，下同），同比增長13.3%，軟件業務收入加快增長。
中新社報導，工信部表示，1-5月份，中國軟件和信息技術服務業（以下簡稱軟件業）運行態勢平穩向好，軟件業務收入加快增長，利潤總額保持兩位數增長，軟件業務出口增速小幅回落。
工信部數據顯示，中國軟件業務收入43238億元，同比增長13.3%；軟件業利潤總額4922億元，同比增長12.2%；軟件業務出口189億美元，同比下降3.7%，其中，軟件外包服務出口同比增長5%。
分領域看，1-5月份，信息技術服務收入28456億元，同比增長14.2%，在全行業收入中占比為65.8%。其中，雲計算、大數據服務共實現收入4366億元，同比增長16.9%；集成（積體）電路設計收入1052億元，同比增長5.2%；電子商務平台技術服務收入3377億元，同比下降1%。
另外，1-5月份，軟件產品收入10410億元，同比增長11.4%，其中，工業軟件產品收入1012億元，同比增長13.1%；信息安全產品和服務收入635億元，同比增長9.2%；嵌入式系統軟件收入3738億元，同比增長12.9%。
從地域看，1-5月份，大陸全國15個副省級中心城市實現軟件業務收入22372億元，同比增長11.4%，占全國軟件業務收入比重為51.7%。
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