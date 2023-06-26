中國—東協自貿區3.0版第三輪談判 24至27日昆明舉行

據大陸商務部網站消息，6月25日，中國—東協自貿區3.0版第三輪談判在雲南昆明登場。大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文在開幕式致辭時表示，中國—東協自貿區3.0版建設將全面提升中國與東協全面戰略夥伴關係水平，通過加大雙方在數位經濟、綠色經濟和供應鏈產業鏈方面的合作，助推雙方經貿關係高質量發展，促進區域經濟一體化進程。

中國—東協自由貿易區是中國大陸與東協十國組建的自由貿易區，於2010年1月1日正式啟動，涵蓋11個國家、19億人口，區內國家GDP達6兆美元，是發展中國家間最大的自貿區。

廣西社會科學院東南亞研究所副所長謝柱軍早前接受中新社專訪時表示，自1991年中國—東協建立對話關係以來，中國與東協國家交往日益密切。2010年中國—東協自由貿易區全面建成，2013年中國與東協攜手建設更加緊密的中國—東協命運共同體。

2019年中國—東協自由貿易區升級《議定書》全面生效，雙方之間90%以上約7,000種商品可享受零關稅待遇，雙方企業通關享惠更加便利。

截至2022年，東協已連續三年成為中國第一大貿易夥伴。2022年雙邊貿易額達到人民幣6.52兆元，增長15%，東協占中國外貿比重較前一年上升1個百分點，達到15.5%。

今年第1季，中國與東協的貿易總額達到人民幣1.56兆元，年增16.1%，高出大陸整體外貿增速11.3個百分點。

謝柱軍指出，中國—東協自貿區3.0版是正在實施的中國—東協自貿區升級版議定書的進一步升級版本，需要各成員國啟動升級談判、達成一致並簽署協定才能實施。

謝柱軍稱，中國—東協自貿區3.0版將使得成員國之間的經濟聯繫更加緊密，國際合作將更加務實高效，國際生產要素跨境流動將更為頻繁。

2023年2月7日，中國—東協自貿區3.0版談判啟動首輪磋商，第三輪談判6月24至27日在昆明舉行，中國、東協十國主管部門和東協秘書處約370人與會。

王受文表示，中國—東協自貿區建設20多年來，有力促進了中國與東協貿易投資高速增長。2021年，在中國—東協建立對話關係30周年紀念峰會上，雙方正式宣布建立中國—東協全面戰略夥伴關係。

王受文說，中方願與東協各方一道努力，共同提升中國—東協自貿區3.0版開放合作水平，打造包容、現代、全面和互利的協定。