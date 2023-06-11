大陸去年結婚跌破700萬對 創37年新低

中國大陸結婚人數持續減少，據大陸民政部最新發布的統計季報數據顯示，2022年，大陸結婚人數為683.3萬對，創下1986年有數據公布以來新低，這也是大陸結婚人數連續9年下降，累計降幅達到49.3%，接近腰斬。

據第一財經報導，2019年，大陸結婚人數已跌破1000萬對，到2020年跌破900萬對、2021年跌破800萬對，2022年則跌破了700萬對大關。

從數據來看，2022年，大陸結婚登記人數比上一年減少了80.3萬對，下降10.5%。與2013年最高峰的1,346.9萬對相比，9年來，大陸結婚人數下降了49.3%。

大陸人口專家、廣東省政府參事室特約研究員董玉整表示，現在初婚年齡不斷推遲，大多數人在27歲以上才結婚成家。而當前大陸年輕人的婚育觀念發生了很大變化，單身、不婚、不育有逐漸增多的趨勢，因素包括現實生活中婚姻的穩定性、觀念變化，以及結婚成本上升。

隨著結婚對數下降，恐對大陸出生率造成影響，例如2021年，以胎次來看，大陸一孩出生數量為468.3萬，是多年來首次跌破500萬大關。2022年，大陸人口出生率為6.77‰，低於2021年的7.52‰，創下歷史新低。