央企向職校徵才 助推馬東鐵路

中國交通建設集團有限公司馬來西亞東海岸鐵路（馬東鐵路）項目總經理部與柳州鐵道職業技術學院（柳鐵職院）6日在廣西柳州市簽訂合作協議，雙方攜手為馬東鐵路提供技術與人才支撐，助力一帶一路倡議。

中新社報導，馬東鐵路項目是一帶一路旗艦項目，由中國交通建設集團有限公司承建。項目線路全長665公里，建成後將成為連接馬來西亞東西海岸的交通大動脈，預計拉動馬來西亞GDP增長2.7個百分點。

中國交建馬來西亞東海岸鐵路項目總經理部總經理孔琦表示，馬東鐵路建成後，需要以中國鐵路運營經驗為基礎，結合馬來西亞國情、社會經濟實際情況，研究構建一套適應當地環境的運營與維護管理體系。

孔琦表示，廣西作為中國大陸與東協合作橋頭堡，而柳鐵職院是中國鐵路教育行業的傳統強校，承擔過中老鐵路、雅萬鐵路等多個國際鐵路培訓項目。馬東鐵路項目總經理部因此選擇與柳鐵職院合作，完成馬東鐵路運營與維護管理體系及培訓方案。雙方將以此次合作，助力廣西乃至中國大陸與東協國家的合作發展。

根據協議，雙方攜手為馬東鐵路研製創新性技術標準、研發中馬合營鐵路公司全套管理工作方案、培養培訓員工等，為馬東鐵路提供一個安全、先進、高效、經濟並適合當地特點的運營方案。

近年來，柳鐵職院對接泛亞鐵路網中老鐵路、中泰鐵路、馬來西亞東海岸鐵路等，建設中國—東協軌道交通技術技能人才培養基地，共招收留學生217人，為東協國家培養各類人才850餘人。