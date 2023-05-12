上海「智造」 擦亮中國品牌

以「中國品牌，世界共享；品牌新力量，品質新生活為主題的2023年中國品牌日活動，10日至14日在上海世博展覽館舉行，上千家品牌企業匯聚一堂，向世界傳遞中國品牌的新勢能。

中新社報導，上海作為中國品牌日活動的東道主，30多家上海自主品牌集體亮相，聚焦新賽道、新動能、新消費、新場景。其中，既有光明、百聯、豫園等老字號品牌的跨界新品，也有米哈遊的原神經典手伴、嗶哩嗶哩的數字藏品、小紅書的種草筆記，還有上海時裝周、上海國際馬拉松、海派建築可閱讀等展節賽事品牌……

瞄準新賽道，諸多上海品牌加速轉型「智造」步伐：從插電混動車、純電動車到氫燃料車，上汽集團瞄準電動能網聯新賽道，跑出上海製造轉型「上海智造」的新速度；萬物新生（愛回收）瞄準綠色低碳新賽道，聚焦電子產品的二手循環經濟，展示了MTA手機自助回收機，其提供的數字化、智能化回收服務在中國的日均回收量達1000噸……

上海智造的最前沿創新成果加速落地。復星杏脈自主研發的人工智能快速現場分析系統AI-ROSE能夠改善介入微創場景下床旁診斷的難題，提高臨床診療效率。復星杏脈品牌主管麥迪娜表示，借助這套系統，醫生祗需將活檢組織圖片染色放入，AI系統就會自動掃描，自動對標本進行良惡性分類和細胞學分型判讀。目前，該產品已在上海市胸科醫院等落地應用。

「上海品牌」紛紛亮相新賽道，成為上海高質量發展的重要支撐。與此同時，諸多「上海品牌」還聚焦新消費、新場景。今年中國品牌日上海展區亮相的「上海品牌」，引領美好申活的同時，也成為上海全力發動創新驅動新引擎的縮影。