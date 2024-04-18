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德國警方破獲人口走私集團 多名中國公民涉案

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
德國警方17日凌晨對一家國際人口走私集團展開大規模查緝，被捕10人中有4名中國大陸公民。圖為德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）。圖／取自德國內政部官網
德國警方17日凌晨對一家國際人口走私集團展開大規模查緝，被捕10人中有4名中國大陸公民。圖為德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）。圖／取自德國內政部官網

德國警方17日凌晨對一家國際人口走私集團展開大規模查緝。目前被捕的10人中有4名中國公民，截至目前已取得大量證據和龐大資產，包括約21萬歐元（合約新台幣720萬元）的現金。

根據美聯社報導，警方在柏林、漢堡、慕尼黑、科隆和法蘭克福等地，對100多處住宅和商業場所進行搜查，其中包括兩家律師事務所。

該集團被指控利用德國針對外國專業人才的特殊法規，為超過三百名外國人違法取得居留身份，其中絕大多數是中國人。他們還被懷疑賄賂外管局工作人員和洗錢。

德國之聲指出，警方對此集團已進行多年調查，發現兩家律師事務所服務的「顧客」，主要來自中國和阿拉伯國家的富裕人士。律師開價3萬到35萬歐元（合約新台幣100萬到1200萬元），承諾為這些人取得德國長期居留許可。

檢察官施泰策爾（Julius Sterzel）告訴德國之聲記者，這些非法取得簽證及居留許可的外國人，其居留身份將被視為無效，可能會被遣返並因違反德國《居留法》而承擔刑事責任。

德國聯邦警方2022年登記在案的非法入境案例約5000起，比前一年增加近30%，原因是以非法途徑進入歐洲的移民人數大增。警方2022年報告稱，組織非法入境的刑事犯罪活動「非常專業化」，犯罪人員似乎比以往願意承擔更大的風險。

根據ABC新聞，德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）肯定此次犯罪打擊活動，「我們就是需要這種高水準的調查魄力和持續打擊。政府未來將繼續以這種力道打擊有組織的移民走私犯罪。」

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