超常規最大力度支持 探索氫能源汽車通行高速公路費用全免

四川將對氫能產業採取超常規最大力度精準支持。交通運輸廳相關負責人表示，下一步將積極挖掘政策空間，加大引導力度，探索氫能源汽車通行高速公路費用全免，鼓勵城市人民政府對氫能源貨車城區不限行，同時鼓勵有條件的城市全域推進氫能源設備更新。

四川日報報導，四川省研究進一步推動綠氫全產業鏈發展及推廣應用工作會議16日召開。會上發布將對氫能產業採取超常規最大力度精準支持，以應用為導向，發揮資源優勢，破解卡點、堵點，推動綠氫全產業鏈高品質發展。

全產業鏈是四川氫能產業的突出優勢。該省已集聚氫能上下游企業及科研院所超100家，形成覆蓋「製—儲—運—加—用」的全產業鏈。

包括四川眉山、自貢、德陽等多市，均發布氫能產業支持政策，聚焦氫能源交通基礎設施建設、氫能裝備製造等。

科創版日報報導，氫作為清潔的二次能源載體，可以高效轉化為電能和熱能，利用可再生能源制氫，不僅可以解決一部分「棄風棄光」問題，還可為燃料電池提供氫源，為工業領域提供綠色燃料，或將實現由化石能源到可再生能源的過渡，氫能或是未來能源革命的顛覆性方向。

在今年的「政府工作報告」中，氫能作為前沿新興產業首次被提及；大陸國務院印發的「推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案」中，在「支持交通運輸設備和老舊農業機械更新」方面，重點提出：加強氫能等綠色航空裝備產業化能力建設。

國家能源局印發的「2024年能源工作指導意見」提出，編制加快推動氫能產業高品質發展的相關政策，有序推進氫能技術創新與產業發展，穩步開展氫能試點示範，重點發展可再生能源製氫，拓展氫能應用場景。

今年初地方兩會上，31個省中有22個將氫能寫入政府工作報告。2024開年，寧夏、海南、山東、內蒙古等8個省份接連公布支持氫能發展的相關政策，其中，山東率先對氫能源汽車免收高速公路通行費，內蒙古則政策支援非化工園區規模化製氫。

與此同時，商業化落地的腳步也漸行漸近。就在3月30日，大陸首條規模化應用的氫能重卡高速運輸線路，湖北高速氫能源生態示範線啟動，共30輛49噸東風氫能重卡投入使用；3月21日，全球首列氫能源市域列車在吉林長春完成首次試跑。

德邦證券表示，在能源結構持續優化，強化系統消納等背景下，清潔能源將保持高品質發展，氫能行業有望拓展應用場景，迎來加速增長。

申港證券也表示，隨著技術進步與政策扶持推動，大陸氫能產業將迎來更加廣闊的發展前景。氫燃料電池汽車將成為新能源汽車市場的重要力量，將率先在長途重卡、物流運輸等領域率先應用。

目前，大陸氫能產業已經初步形成了較為完整的產業鏈，包括氫氣製備、儲存、運輸和應用等環節。