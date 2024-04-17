重慶地鐵站牆磚脫落 孕婦被砸血流不止…家屬：仍在加護病房、胎兒不保
4月15日，重慶地鐵3號線南坪站內，有裝飾磚石突然從高處脫落，砸中一名孕婦乘客致重傷。
4月16日，家屬透露，傷者還在深切治療部（ICU，即加護病房）留醫，未完全脫離危險，腹中胎兒未能保住。
據此前報導，在重慶單軌3號線南坪站2號出入口，扶手電梯上方有裝飾磚石脫落，一名孕婦不幸被砸中，血流不止。
《封面新聞》報導，家屬透露，傷者張女士在南坪附近開店，事發時正前往店舖上班，結果在地鐵站被多塊脫落的瓷磚砸中。事發後，3號線南坪站工作人員趕到現場為張女士簡單止血，並由120送至重慶市急救中心搶救。
家屬表示，張女士懷有7個月身孕，預產期在7月初，可惜意外後腹中胎兒未能保住。醫生兩次下達病危通知書，張女士仍留醫ICU，未有脫離危險，情況不容樂觀，從入院至今，張女士已輸了近2萬毫升的血液，醫院血庫一度告急，現場多名親屬捐血。
報導指，張女士是甘肅人，目前工作生活在重慶。事發後，其父親及親友已從甘肅趕到醫院，唯一的訴求就是「用盡一切手段把人救回來」。目前，張女士的治療費用均由重慶軌道集團方先行墊付。
重慶軌道集團官方通報稱，將傷者送至重慶市急救中心後，軌道集團安排專人24小時照護，並做好家屬安撫工作。目前，傷者仍在救治中。軌道集團將繼續全力做好後續工作。
《澎湃新聞》報導，陜西恒達律師事務所高級合夥人、知名公益律師趙良善認為，此次事件要理清責任歸屬，首先要查找牆磚脫落的原因，若因施工方貼牆磚存在品質問題，且在保固期，施工方便難逃其咎。由於施工方與孕婦未建立合約關係，因此只能先由重慶軌道交通集團向孕婦賠付，後由重慶軌道交通集團向施工方追償。
趙良善表示，若施工方貼的牆磚已過保固期，而重慶軌道交通集團負有日常維護、修繕義務，若牆磚脫落是因重慶軌道交通集團未盡到此類義務造成，導致牆磚脫落砸傷孕婦，重慶軌道交通集團理應承擔全部責任。
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文章授權轉載自《香港01》
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