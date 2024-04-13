陸第一季自然災害情勢嚴峻 災損破千億

大陸應急管理部微信公眾號發布，今年第一季，大陸自然災害情勢複雜嚴峻，災害時空分佈差異大，以低溫雨雪冰凍、地震和地質災害為主，乾旱、風雹、洪澇、沙塵暴和森林火災等也有不同程度發生，累計直接經濟損失達人民幣237.6億元（約新台幣1,060.5億元）。

同時，各種天災共造成1,037.9萬人次不同程度受災，因災死亡79人，緊急轉移安置11.1萬人次，需緊急生活救助46.8萬人次；倒塌和損壞房屋6.6萬間損壞房屋6.6萬間；農作物受災面積944.3千公頃。

大陸應急管理部指出，今年第一季大陸低溫雨雪冰凍災害持續時間長、影響範圍廣、災害損失重，全大陸共發生12次冷空氣過程，其中2次達到寒流級別，出現4次大規模雨雪天氣過程。2月中東部地區遭受兩輪大範圍持續性低溫雨雪冰凍天氣過程，同時與春運疊加，對公路保暢、電力保供、群眾出行及生產生活帶來嚴重影響，更是2009年以來春運期間最嚴重的低溫雨雪冰凍災害。

通報稱，今年第一季，大陸的地震主要發生在新疆和青海，地質災害方面則以崩塌和土石流為主，中南地區發生起數多，西南地區傷亡重。其中，1月22日雲南省鎮雄縣塘房鎮涼水村發生山崩，造成44人死亡。

降水相關災害部分，第一季大陸全國平均降水量61毫米，與常年同期持平，主要江河來水量較常年同期偏多1成，江西、雲南、青海等省局地發生零星洪澇災害。

由於平均氣溫較常年同期偏高，受溫高少雨影響，西南部乾旱呈階段性發展，部分地區土壤缺水，局部出現農業生產用水緊張及群眾因旱飲水困難等情況，包含雲南、四川、貴州等省街有受災。而第一季共出現3次沙塵天氣過程，沙塵暴災害共造成甘肅、寧夏、新疆等地不同程度受災。

受連續高溫少雨、多地大風等天氣影響，，西南、華南森林火險情勢較為嚴峻，華北、西北火險隱患階段性增大，整體呈現「南方突出、北方露頭」趨勢。加上春節傳統祭祀、節後農事用火頻繁，局部森林火災多發連發，全國共發生森林火災75起，整體起數較去年同期減少。