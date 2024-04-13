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中國天眼新發現！揭快速電波爆發具高度隨機性

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國科學院國家天文台團隊利用中國天眼的數據，提出了一種全新分析架構，揭示快速電波爆發具有高度的隨機性。圖為位於中國貴州黔南布依族苗族自治州深山裡的500公尺口徑球面射電望遠鏡。（新華社）
中國科學院國家天文台團隊利用中國天眼的數據，提出了一種全新分析架構，揭示快速電波爆發具有高度的隨機性。圖為位於中國貴州黔南布依族苗族自治州深山裡的500公尺口徑球面射電望遠鏡。（新華社）

位於大陸貴州，世界上最大的單口徑球面射電望遠鏡「中國天眼」再有新發現。中國科學院國家天文台團隊近日提出一種全新分析架構，發現快速電波爆發在時間-能量二元空間上的遊走接近所謂的布朗運動，也就是表現出了高度的隨機性，成果刊載於4月號大陸期刊《科學通報》（Science Bulletin）上。

中國天眼（FAST）是500公尺口徑球面無線電望遠鏡，是目前世界上口徑最大、最靈敏的射電望遠鏡，於2020年通過驗收，正式投入運行。

央視報導，中國科學院國家天文台團隊利用中國天眼的豐富數據，提出了一種全新分析架構「Pincus-Lyaponov相圖」，得以量化爆發事件的隨機性和混沌性，揭示了快速射電暴（快速電波爆發）的時間-能量表現與地震和太陽耀斑（閃焰）等存在本質區別。報導指出，這種差異挑戰了快速電波暴的星震起源。

快速射電暴是一種來自宇宙深處短暫而強烈的無線電波爆發，其在千分之一秒的時間內能夠釋放巨大的能量，足以驅動人類社會上兆年。人類在2007年首次發現快速電波暴，但至今為止，這些強大的能量是如何產生的還未可知。

報導指出，科學家猜測蘊含著極高能量密度的所謂緻密天體，例如中子星或黑洞，很有可能是快速電波暴的起源。

而中子星的訊號像燈塔一樣，規律地掃過地球，非常穩定，能否從快速電波暴中看到規律出現的訊號引起好奇，但是研究顯示，即便是觀察毫秒到秒量級的週期都沒有，因此促使科學家持續探究快速電波暴的發射方式。

團隊 天眼 科學家

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