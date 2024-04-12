福建立法 妻可片面查夫財產

福建省人大常委會日前表決通過「福建省婦女權益保障條例」，明確規定婦女持身分證、戶口本和結婚證等證明夫妻關係的有效證件，可向房地產行政管理、車輛管理等單位申請查詢配偶的財產狀況，有關單位應當受理，並且為其出具相應的書面材料。

該條例六月一日起施行。消息傳出後大陸網友「炸鍋」，一面倒批評：「牛啊，這哪裡是平等，這要的是特權！」「說好的男女平等呢？」

微信公眾號「漳州檢察」指出，福建成為大陸新修訂的婦女權益保障法實施以來，繼上海市之後，第二個推出婦女權益保障條例的省分。

該條例全文共九章、六十條，關注了婦女的政治權利、人身和人格權益、文化教育權益、勞動和社會保障權益、財產權益、婚姻家庭權益、救濟措施和法律責任等內容。

「福建省婦女權益保障條例」第十九條還提到「應當落實增進在閩女台胞福祉的政策措施。」