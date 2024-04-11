河南黃帝故里拜祖強調同根源 台灣嘉賓上第一炷香

俗稱「三月三，拜軒轅」，河南省黃帝故里拜祖大典盛事11日於鄭州新鄭黃帝故里舉行，會上聚集五千多名大陸及港澳台人士，共拜始祖軒轅黃帝。在馬前總統與大陸國家主席習近平會面強調中華民族後，河南省的黃帝故里拜祖活動顯得意味深厚。

除了國民黨前副主席郝龍斌做為嘉賓參與外，還有來自大陸各地、兩岸、各國各界人士組成六大拜祖隊伍，大家佩戴象徵嫘祖製絲的黃帝絲巾，沿途步進尋根門、經系祖壇、上軒轅橋、過故里祠，緩步進入拜祖廣場。

典禮於上午9時40分許正式開始。不同於陝西黃帝祭典，河南拜祖大典共有九項儀程，分別為：盛世禮炮、敬獻花籃、淨手上香、共拜始祖、恭讀拜文、高唱頌歌、樂舞敬拜、祈福中華、天地人和。

敬獻花籃由大陸官方，包括國家領導代表，河南省委、省政府主要領導，主辦單位領導，鄭州市、新鄭市領導等依序執行。

在淨手上香部分，由港澳台各界知名人士和來自世界各地的優秀華人代表走到台前，淨手上香。值得注意的是，郝龍斌上了第一炷香，早前自稱為「台灣女孩」的港區中共人大代表凌友詩也作為第二批代表上香。

而在高唱頌歌環節，則由陸港澳台四地歌手齊唱《黃帝頌》，四位歌手分別是：香港的鐘鎮濤、台灣的朱孝天和澳門的麥嘉欣以及大陸的曹芙嘉。

今年的黃帝故里拜祖大典還有不少初次參與的台灣民眾，台灣開漳聖王廟團發展協會理事長王榮華表示，他是首次參與典禮，感覺非常震撼。他也興奮預告今年10月中旬將在台灣舉辦開漳聖王聯誼會，屆時將有100多家宮廟齊聚一堂，非常誠摯希望大陸民眾到時也能來台灣參與，他認為兩岸宗教能多交流是很好的事情；

同樣首次參與典禮的河南大學台生鄧政陽指出，這是無與倫比的盛典，是世界華人的精神聚集地。

據現場解說，河南拜祖廣場這次進行了全面提升與改造，由原來的8,000平方公尺擴展至2萬6,574平方公尺，可以同時容納2~3萬人舉辦。該典禮自2006年至2023年已成功連續舉辦十八屆，幾乎每年拜祖大典都邀請台灣重要嘉賓參與，先前邀請過的包括連戰、宋楚瑜、蔣孝嚴、吳伯雄等人，去年有包括新黨主席吳成典在內近20多位台灣嘉賓參與。