中俄主導國際月球科研站再添新成員 泰國加入

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中俄主導的國際月球科研站計畫再添新成員。大陸國家航天局與泰國高等教育科研與創新部5日共同簽署文件，雙方將聚焦在月球科研站論證、工程實施、營運與應用等層面，成立聯合委員會和聯合工作組並組織專家團隊開展合作。

央視新聞報導，大陸國家航天局與泰國高等教育科研與創新部5日共同簽署「關於探索與和平利用外層空間合作的諒解備忘錄」和「國際月球科研站合作的諒解備忘錄」，意味著泰國正式加入國際月球科研站計畫。

根據諒解備忘錄約定，中泰雙方將成立聯合委員會和聯合工作組，在空間探索、空間應用、空間能力建設等領域，透過規畫實施聯合空間項目、科學交流項目和人員培訓計畫、交換數據資訊、聯合組織專題討論會和科學講習班等形式加強合作。

此外，雙方將聚焦在國際月球科研站論證、工程實施、營運與應用等，組織專家團隊從科學、工程及國際合作3個面向進行研究，形成合作方案。

此前，中泰曾於2018年簽署了關於空間合作的諒解備忘錄，共同建設瀾滄江-湄公河空間資訊交流合作中心項目、湄瀾遙感資料中心建設工程等。去年，泰國研發的太空天氣監測儀入選嫦娥七號載重搭載，中泰雙方將合作進行月球探測任務。

據悉，國際月球科研站概念最早於2016年由大陸國家航天局提出，類比自地球南極科研站、北極科研站等綜合性科學考察設施，其在月球表面或月球軌道可長期自主運行、短期有人參與，可擴展、可維護，目前選址月球南極，計畫在2028年左右建成基本型。

目前計畫由中俄共同主導，雙方歡迎國際夥伴加入，參與國包含委內瑞拉、阿拉伯聯合大公國、南非、亞塞拜然、巴基斯坦、白俄羅斯等。