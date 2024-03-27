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良心企業！1年新增10天「不開心假」 董事長：主管不批就違規

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸有企業宣布1年新增10天的「不開心假」。上班族示意圖／新華社
中國大陸有企業宣布1年新增10天的「不開心假」。上班族示意圖／新華社

上班族最痛苦的事情，莫過於生活遇上糟心事仍得強打精神去工作，中國大陸有家企業，就宣布自2024年開始，每個員工都新增10天的「不開心假」，還強調主管不能不批假，否則就算違規。

根據陸媒報導，河南第二大的零售集團「胖東來商貿集團」（簡稱胖東來），日前董事長于東來在2024中國超市周論壇上宣布，企業將新增10天的「不開心假」，並說「不開心、不想上班可以請假，管理層不能不批，不批就違規」。

對此，于東來表示「誰都會有不開心的時候，這是人之常情。但有趣的是，當我們真正擁有這種『不開心假』，很多人反而會感到開心。因為這意味著他們得到了公司的理解和支持，感受到了工作和生活的平衡」。

此前，胖東來也因管理層號稱有180天的休假引發熱議，且該公司也因宣揚「下班不接電話、休假不打電話」、公私分離的理念而備受追捧，微博上許多網友留言表示羨慕「這就是為什麼985都搶著進」、「請開遍全國」、「到底怎樣才能去胖東來上班」；不過也有網友質疑是「營銷炒作」。

雖然公司福利好，但也有員工指出上班時工作量很大，各項要求很嚴格、員工還有行為規範手冊，違規就會被扣分罰款，嚴重的話會直接被開除。有離職員工在受訪時稱，公司福利待遇好，相對的當然就是工作繁重，付出與收穫是呈正比的，「再好的公司也會有人來來去去」。

上班族 年休假 特休假

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