傳女副教授偷吃大四學生！她為真愛離婚還「保送」小情人 被目睹大街擁吻、開房

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香港01 ／ 撰文／朱加樟
近日國防名校「南京航空航天大學」驚傳一名45歲的女副教授與一名22歲的大四學生有不正當關係，不僅親手斬斷婚姻，該名學生更被保送研究生，並將加入該女副教授的課題組。情境示意圖。圖／Ingimag
近日國防名校「南京航空航天大學」驚傳一名45歲的女副教授與一名22歲的大四學生有不正當關係，不僅親手斬斷婚姻，該名學生更被保送研究生，並將加入該女副教授的課題組。情境示意圖。圖／Ingimag

近日國防名校「南京航空航天大學」驚傳一名45歲的女副教授與一名22歲的大四學生有不正當關係，不僅親手斬斷婚姻，該名學生更被保送研究生，並將加入該女副教授的課題組。對此，校方23日發通報稱，已對此事展開調查，又表示涉事師生已報案。

網絡上流傳消息稱，南京航空航天大學一名飛行器動力工程專業的大四男學生，和同校一名任教於能源與動力學院的女副教授發生不正當關係。根據外界瘋傳的多張對話紀錄顯示，涉事的45歲女副教授已有家庭，卻和該名男學生確立了「戀愛關係」，甚至不惜為此向丈夫提離婚

近日國防名校「南京航空航天大學」驚傳一名45歲的女副教授與一名22歲的大四學生有不正當關係。圖／截自網路（香港01）
近日國防名校「南京航空航天大學」驚傳一名45歲的女副教授與一名22歲的大四學生有不正當關係。圖／截自網路（香港01）

流傳消息稱，兩人甚至曾被目擊當街公開親吻、在學校附近開房，過年期間還曾一同到海南旅遊一星期，男學生也會在社交帳號大方「曬恩愛」貼出兩人合影，充滿幸福之情。

消息曝光後引發網友熱烈討論。不少網友支持2人，認為大學生和中學生是不同的，男女雙方都是單身，沒甚麼不行；但也有人認為，師生戀必須明令禁止，因為有可能涉及利益交換，或者插足他人婚姻，容易敗壞社會風氣。

針對傳聞，南京航空航天大學於3月23日發布情況通報，表示近日網傳我校一女教師與本校一男生存在曖昧關係，學校高度重視，於第一時間成立調查組，正在會同師生所在學院進行情況核實。目前，涉事師生已報警。後續將根據調查情況進行相關處理。

兩人甚至曾被目擊當街公開親吻。圖／截自網路（香港01）
兩人甚至曾被目擊當街公開親吻。圖／截自網路（香港01）

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文章授權轉載自《香港01》

單身 外遇 婚姻 離婚

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