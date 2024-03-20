快訊

元大公布00940募集金額1,752億！參與ETF應建立中長期投資策略

Kolas一審判賠75萬！隨扈人夫已申請保護令：妻子冷暴力、根本活在地獄

十年婚姻「2死1重傷」？經紀人親解大S曾元氣大傷 聲明這1句成經典

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣西東航墜機兩年 陸民航局最新通報仍未提事故原因

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
東航MU5735事故發生目前已經兩周年，調查仍在進行中。圖為搜救現場。（新華社）
東航MU5735事故發生目前已經兩周年，調查仍在進行中。圖為搜救現場。（新華社）

大陸東方航空雲南公司波音737-800型客機2022年3月21日墜毀於廣西梧州市，機上123名旅客、9名機組成員全部遇難，震驚航空界，事發兩年後，大陸民航局再度通報調查進展，內文中沒有提到任何異常，並且仍然沒有提到事故發生原因的相關可能性，僅表示後續技術調查組將繼續開展實驗驗證及原因分析等工作，根據調查進展情況及時發布相關資訊。

大陸民航局官網20日公布了「關於『3．21』東航MU5735航空器飛行事故調查進展情況的通報」，針對這次墜機的後續調查發表內容，主要進展包含殘骸搜尋、識別和分析情況；飛行運行和飛機適航情況；航班保障情況等。

通報指出，經調查，事發航班飛行機組及客艙機組持有效執照、證件，飛行、執勤、休息時間滿足規定，當日飛行前健康體檢合格，機組資質及配置符合要求；事發飛機適航證件有效，相關維修人員資質符合要求；起飛前未發現飛機系統、機身結構、發動機等存在故障或異常情況，無故障保留；起飛機場當日相關作業保障人員資質符合要求，設施設備工作正常，作業和操作符合工作程式；相關空中交通管制人員資質符合要求，通信導航監視設備工作正常，事發前無線電通信和管制指揮未見異常，事發時飛機所在空域及航路飛行高度層無危險天氣報告；事發航班裝載符合要求，無申報為危險品的貨郵，無證據表明貨郵和行李中存在危險品。

上述這些內容，完全沒有提到任何的異常狀況，這次通報也再度沒有提到事故原因，僅在最後表示，後續技術調查組將繼續開展實驗驗證及原因分析等工作，根據調查進展情況及時發布相關資訊。

此前在2023年3月20日大陸民航局發布的「調查進展情況的通報」，強調由於本起事故「非常複雜、極為罕見」，調查還在持續深入進行中，後續將在前期工作基礎上繼續開展原因分析及實驗驗證等工作，並根據調查進展情況及時發布相關資訊。

在更早，大陸民航局已於2022年4月20日發布過初步調查，指出該航班飛機於事發日13時16分從昆明長水機場21號跑道起飛，13時27分上升至巡航高度8,900公尺，14時17分沿A599航路進入廣州管制區，14時20分廣州區域管制雷達出現「偏離指令高度」警告，飛機脫離巡航高度，管制員隨即呼叫機組，但未收到任何回覆。14時21分40秒雷達最後一次紀錄的飛機資訊為：標準氣壓高度3,380公尺，地速1,010公里／小時，航向117度。隨後雷達信號消失。報告提及，在偏離巡航高度前，機組與空管部門的無線電通信和管制指揮「未見異常」。

2022年5月美國華爾街日報曾引述消息人士說，美方初步研判是人為蓄意墜機，墜機前駕駛艙有人刻意操作，以致飛機近乎垂直下墜。但中共官媒環球時報則引述大陸民航局表示，經與美國國家運輸安全委員會參與事故調查人員證實，「對方明確表示，未向任何媒體發布有關調查信息」。

民航局

延伸閱讀

塞機檢討懲處機場公司12人 民航局無人受罰？交通部這麼說

「我要下飛機！」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天

「夢幻客機」恐怖急墜！機組、乘客拋飛濺血50傷 疑是空服員送餐釀禍

開拓兩岸航線？ 星宇執行長率團訪問大陸民航局

相關新聞

廣西東航墜機兩年 陸民航局最新通報仍未提事故原因

大陸東方航空雲南公司波音737-800型客機2022年3月21日墜毀於廣西梧州市，機上123名旅客、9名機組成員全部遇難...

8個月賣血16... 山西19歲男猝死 血漿站疑1個100元「拉人頭」

山西一名19歲少年日前猝死，隨後被曝死前8個月內曾連續「有償捐獻血漿」16次，更曾被醫院診斷為「重度貧血」。家屬質疑血漿...

豆瓣醬中吃出「鼠頭」？廠商回應：產品中不可能出現新鮮毛髮

一名重慶網友18日在網路上發布影片，稱在四川成都一廠家生產的豆瓣醬中吃出鼠頭，並已經向相關部門投訴，該豆瓣醬生產廠家工作...

捧神像徒步230公里 兩岸青年福州開啟尋根

在「飄洋過海來看你」的歌聲中，台灣青年陳玄豐、陳奕榕，捧著媽祖、廣澤尊王的神像，走過福州上下杭三通橋，象徵開啟第三屆兩岸...

不只有阮經天！5大看點揭密《周處除三害》為何在陸爆紅？

電影《周處除三害》由香港導演黃精甫執導，阮經天、袁富華、陳以文、王淨、李李仁與謝瓊煖主演。本片在Netflix上映後不僅蟬聯數週收視冠軍，中國票房更是賣翻天，引爆現象級狂潮。

北京小客車撞上多輛電動自行車致1死 肇事者不涉酒不涉毒被刑拘

繼浙江台州、遼寧瀋陽之後，北京19日晚間也發生一起嚴重的汽車衝撞事故，20日上午北京交警通報，肇事者是21歲男子高某某，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。