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兩會後首「虎」　國開行前副行長李吉平涉違紀違法受查

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家開發銀行前副行長李吉平涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。李吉平曾於2011年來台出席論壇。（聯合報系資料照片）
大陸國家開發銀行前副行長李吉平涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。李吉平曾於2011年來台出席論壇。（聯合報系資料照片）

中共中央紀委國家監委網站13日公布，大陸國家開發銀行前副行長李吉平涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

李吉平是今年通報被查的第10位中管幹部（中組部備案的幹部，任免權在中共中央，中組部在「中管幹部」任命上有建議權），也是大陸全國兩會結束後首名被查的中管幹部。

上海證券報報導，早在幾天前，李吉平被查的消息已在網路上流傳。實際上，此時距離李吉平退休已有8年時間。

澎湃新聞報導，現年69歲的李吉平，遼寧大連人，高級經濟師。大學畢業於遼寧財經學院（現東北財經大學）基建財務與信用專業。

之後到中國建設銀行總行、國家開發銀行工作，曾任國開行政策研究室主任、四川省分行行長等職務，2008年9月至2016年1月任國家開發銀行副行長。

在2023年12月的一次活動上，李吉平還以「國家開發銀行前副行長、中國開發性金融大講堂組委會主席」的身分，進行視訊連線致辭。

曾經和李吉平同時期共事的領導班子成員已有多人被查，包括國開行前董事長的胡懷邦，以及前副行長王用生、周清玉（彼時為紀委書記）均已落馬。其中，王用生在退休5年後被查，周清玉在擔任副行長期間被查，距離正式退休僅剩2個月。

國家開發銀行成立於1994年，是直屬國務院領導、支持大陸經濟重點領域和薄弱環節發展、具有獨立法人地位的國有開發性金融機構。

中共十八大以來，該行先後有多名幹部涉腐被查。包括前監事長姚中民、前董事長胡懷邦、前副行長何興祥、前副行長周清玉、前副行長王用生。

中共 幹部

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