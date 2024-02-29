大陸將鑽探南極第二埋深湖 有逾300萬年隔絕外界發育史

中國考察團將在南極鑽探麒麟冰下湖，目前考察隊員已成功進行實地探路。據悉，麒麟冰下湖是迄今發現的南極第二大埋深湖，擁有超過至少300萬年以上與外界隔絕的發育歷史，是開展冰下湖與冰下生命探測的理想研究物件。

中國極地研究中心極地冰雪與氣候變化研究所研究員姜蘇介紹，麒麟冰下湖位於東南極內陸冰蓋伊利沙伯公主地區域，深埋在冰蓋下方超過3600米，距離中國南極泰山站120千米。2022年，中國正式把這個形像「麒麟靜卧」的冰下湖命名為麒麟冰下湖，現已被南極研究科學委員會（SCAR）收錄。

2015年以來，中國「雪鷹601」固定翼飛機對伊利沙伯公主地區域進行了多次航空調查，根據航空地球物理數據，初步反演出麒麟冰下湖的三維結構：湖面長度42千米，湖面面積370平方千米，最大水深200米，沉積物最大厚度大於300米。

中國第40次南極考察隊員在麒麟冰下湖的冰面架設氣象站。（新華社）

據介紹，在中國第40次南極考察期間，南極內陸考察隊員根據高解析度衛星遙感影像選取的進出湖區安全路線，進行了實地勘探，首次成功進入麒麟冰下湖區域，並開展了多項冰下湖鑽探選址調查工作，為後續冰下湖科學鑽探進行前期準備。

據瞭解，南極冰下湖長期被冰蓋所覆蓋，具有獨特的壓、低溫、低營養和黑暗環境條件，提供了獨一無二的生物進化、地球氣候變化以及南極冰蓋的演變資訊。科學鑽探是獲取冰下湖實物樣品的唯一手段。2012年以來，美國、英國、俄羅斯先後開展了南極冰下湖鑽探，有3個冰下湖取得鑽探樣品，取得的成果展現出令人矚目的科學前景。

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文章授權轉載自《香港01》