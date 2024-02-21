美女教師出軌16歲學生！婚後小男友沒斷過「玩很嗨」停職轉當直播主

近日，中國大陸上海市一名已婚的25歲張姓女老師，遭丈夫實名舉報與16歲的未成年男學生多次發生性關係，2人的親密影片還在網路上瘋傳，引起輿論一片譁然，張女隨後也遭停職處理，但X（舊稱推特）上出現更多關於張女的爆料，指張老師「小鮮肉男友沒斷過，一直玩得很嗨」。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，上海徐匯區張姓女教師被丈夫實名制舉報出軌16歲學生，2月19日張女已被停職，目前事件正在調查中，事件遭踢爆後在微博上引起熱議，疑似女教師與16歲學生的親熱偷拍影片也遭流出。

此外，在X上帳號名「武漢辣妹」的用戶也發出多則貼文猛掀張姓女教師老底，不僅連發數則貼文包含張女婚紗照、火辣自拍照、疑似16歲學生家長上門理論動手互相毆打、扯髮的影片，甚至還有停職離校當日當眾吻別16歲學生的影片。

「武漢辣妹」表示張女於2022年結婚，婚後卻依然「男朋友不斷、玩得很嗨」，指與學生發生不倫關係不是第1次，此前就有過不良紀錄，去年就有學生因為與老師發生關係後，大考沒考好，整個大學都是鬱鬱寡歡。

「武漢辣妹」更爆料張女當不了老師，索性轉行當網紅，言辭犀利批評張女不知羞恥的蹭流量賺錢，且直播間竟有上萬人觀看，直播期間小禮物（抖內）更是刷個不停，直呼「真是震碎了我的三觀」，更諷刺張女「天生我材必有用，老公企圖讓你失業，老娘乾脆轉行當網紅」。

但貼文底下也有網友留言表示這是假的，影片內女子只是長相神似張老師，不是本人，也有網友指出上海現在天氣寒冷，影片內的女子身穿夏裝，質疑其真實性，目前發文內容真偽暫時無法得到確認。