快訊

台籍女機師／因離婚、窮困陷入自我懷疑 女兒的鼓勵讓她找回踏實感

海巡署認了！高速追逐陸船5分鐘「船身多次接觸」 解釋未錄影原因

國小兄妹從5:50上課到深夜 精神醫：不適性恐致精神疾患

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美女教師出軌16歲學生！婚後小男友沒斷過「玩很嗨」停職轉當直播主

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸上海市一名已婚的25歲張姓女老師，遭丈夫實名舉報與16歲的未成年男學生多次發生性關係；張女的多張照片也在網路上遭人爆出。圖／X用戶「武漢辣妹」
中國大陸上海市一名已婚的25歲張姓女老師，遭丈夫實名舉報與16歲的未成年男學生多次發生性關係；張女的多張照片也在網路上遭人爆出。圖／X用戶「武漢辣妹

近日，中國大陸上海市一名已婚的25歲張姓女老師，遭丈夫實名舉報與16歲的未成年男學生多次發生性關係，2人的親密影片還在網路上瘋傳，引起輿論一片譁然，張女隨後也遭停職處理，但X（舊稱推特）上出現更多關於張女的爆料，指張老師「小鮮肉男友沒斷過，一直玩得很嗨」。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，上海徐匯區張姓女教師被丈夫實名制舉報出軌16歲學生，2月19日張女已被停職，目前事件正在調查中，事件遭踢爆後在微博上引起熱議，疑似女教師與16歲學生的親熱偷拍影片也遭流出。

此外，在X上帳號名「武漢辣妹」的用戶也發出多則貼文猛掀張姓女教師老底，不僅連發數則貼文包含張女婚紗照、火辣自拍照、疑似16歲學生家長上門理論動手互相毆打、扯髮的影片，甚至還有停職離校當日當眾吻別16歲學生的影片。

「武漢辣妹」表示張女於2022年結婚，婚後卻依然「男朋友不斷、玩得很嗨」，指與學生發生不倫關係不是第1次，此前就有過不良紀錄，去年就有學生因為與老師發生關係後，大考沒考好，整個大學都是鬱鬱寡歡。

「武漢辣妹」更爆料張女當不了老師，索性轉行當網紅，言辭犀利批評張女不知羞恥的蹭流量賺錢，且直播間竟有上萬人觀看，直播期間小禮物（抖內）更是刷個不停，直呼「真是震碎了我的三觀」，更諷刺張女「天生我材必有用，老公企圖讓你失業，老娘乾脆轉行當網紅」。

但貼文底下也有網友留言表示這是假的，影片內女子只是長相神似張老師，不是本人，也有網友指出上海現在天氣寒冷，影片內的女子身穿夏裝，質疑其真實性，目前發文內容真偽暫時無法得到確認。

上海 出軌 外遇

延伸閱讀

日本車站遇「沒素質台灣人」 一票人曝親身經歷：真的很丟臉

考生全翻車！44年前聯考「魔王陷阱題」 醫師笑嘆：真的很XX

見家長只花千元！超摳男友還想在大創買嫁妝 準新娘崩潰：交往初不會這樣

女房客入住問1句話讓櫃台超疑惑 內行人解答讚「警覺性高」

相關新聞

美女教師出軌16歲學生！婚後小男友沒斷過「玩很嗨」停職轉當直播主

近日，中國大陸上海市一名已婚的25歲張姓女老師，遭丈夫實名舉報與16歲的未成年男學生多次發生性關係，2人的親密影片還在網路上瘋傳，引起輿論一片譁然，張女隨後也遭停職處理，但X（舊稱推特）上出現更多關於張女的爆料，指張老師「小鮮肉男友沒斷過，一直玩得很嗨」。

邊看邊涮／火鍋影院 一票難求

在北京門頭溝區潭柘寺鎮的檀谷商圈，有一家可以一邊看電影一邊吃火鍋的影院，正在吸引大批觀眾冒著嚴寒前去嘗鮮。每逢週末和節假...

春節2419萬人次進出京 創新高

北京市交通委統計，2024年春節8天假期，北京鐵路、民航、長途客運、公路自駕進出京客運總量達2419萬人次；文化和旅遊局...

北京迎龍年首場降雪 適逢下班尖峰時間 交通一度打結

北京20日迎來龍年第一場降雪。當天傍晚，城區降雪趨於明顯，漫天雪花簌簌而落，為大地舖上一層「雪被」，但也因為適逢下班尖峰...

CNN評全球最好吃50種麵包 中國燒餅、香港排包入選

美國有線電視新聞網（CNN）19日在官網發布全球50種最好吃麵包的評選結果，中國燒餅、香港排包榜上有名。

一家四口寒冬落水…他奮勇救四條人命 上岸後衣服全結冰

湖南醴陵一家四口日前開車出門卻因路況不佳墜入池塘，當時天氣冰雪交加，狀況危急。所幸有另一戶人家開車經過發現，小伙張豪鑫立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。