快訊

陸船翻覆案 國台辦：泉州紅十字會20日派員陪家屬赴金門

亞洲盃籃賽／坦言對中華隊「有些失望」 劉錚談下次徵召不說死

上海女教師遭爆「出軌16歲男學生」 夫實名舉報怒PO對話截圖

香港01／ 朱加樟
大陸上海一名國中女教師「被丈夫實名舉報出軌16歲學生」的相關截圖流傳網路，並登上微博熱搜，引發關注。圖／擷自《香港01》
大陸上海一名國中女教師「被丈夫實名舉報出軌16歲學生」的相關截圖流傳網路，並登上微博熱搜，引發關注。圖／擷自《香港01》

陸媒報導，近日，中國大陸上海市徐匯區某國中女教師「被丈夫實名舉報出軌16歲學生」的相關截圖流傳網路，並登上微博熱搜，引發公眾關注。據陸媒《澎湃新聞》報導指，2月19日中午，從涉事學校獲悉，涉事女老師張某已被停職，目前事件正在調查中。

報道說明，據網友發布的消息顯示，2月16日上午，自稱為大陸上海市徐匯區某國中化學老師兼高一班主任丈夫的微信用戶，實名轉發公開了多張該女教師與其16歲高一男學生的微信聊天截圖，斥責妻子「出軌」、「與未成年人發生關係」。此事在貼吧等平台發酵後，於2月18日登上微博熱搜，引發高度關注。

2月19日上午，上海市徐匯區教育局回應陸媒《南方都市報》稱，已經知曉這一事件，「現在正在調查中」。報導稱，2月19日中午，涉事學校獲悉，事件中的女老師張某已被停職，目前事件正在調查中。

網路流傳女教師與未成年學生聊天截圖。圖／擷自《中國新聞周刊》
網路流傳女教師與未成年學生聊天截圖。圖／擷自《中國新聞周刊》

延伸閱讀：

廣西12歲男童遭老師毆打致腦震盪　教育局：已批評，老師暫不停職

河南女舉報遭村支書強迫發生關係7年：屢次毆打、以家人生命威脅

文章授權轉載自《香港01》

上海 出軌 教師

延伸閱讀

桌球／不能打11:0？陸媒點日本女團打爆南非未遵守潛規則

上海團行程不公開！轟黑箱被蔣萬安批炒作 何孟樺：一天不透明就續追

上海團行程挨轟黑箱？ 蔣萬安轟：每到這時又「炒」一次

豐原高中輕生案「霸凌成立」 前學務主任停聘、主任教官撤職

相關新聞

上海女教師遭爆「出軌16歲男學生」 夫實名舉報怒PO對話截圖

陸媒報導，近日，中國大陸上海市徐匯區某國中女教師「被丈夫實名舉報出軌16歲學生」的相關截圖流傳網路，並登上微博熱搜，引發公眾關注。據陸媒《澎湃新聞》報導指，2月19日中午，從涉事學校獲悉，涉事女老師張某已被停職，目前事件正在調查中。

遊客在深圳地鐵「睡覺」遭罰65元 官方回應：是超時服務費

據陸媒《上游新聞》18日報導，有網友在小紅書發文稱，在中國大陸深圳市遊玩期間，「玩累了，在地鐵裡休息，待了3個多小時，結果發現出不去了，繳了人民幣15元（約新台幣65元）罰款才出去」引發關注。不過，大陸深圳地鐵人員回應表示，這並非罰款，而是超時服務費。

漢服馬面裙賣爆 星巴克「紅燒肉拿鐵」引熱議

今年春節，漢服中的馬面裙成了「新春戰袍」爆款，帶動了一輪傳統文化消費熱潮。無獨有偶，星巴克中國也推出龍年限定新品、紅燒肉...

癌症會傳染？ 7旬夫婦1年內先後驗出患大腸癌 醫生揭原因在餐桌上

一對以賣菜維生的夫婦，早前連環確診患上大腸癌，妻子先被驗出患病，丈夫在翌年因胃出血，檢驗之下竟發現大腸有3公分腫瘤，確診…

五口家過年跟雲南團 沒買5萬元手鐲竟遭趕下車

田女士在網上發視頻稱，她一家五口春節跟團前往雲南昆明、大理、麗江等地旅遊，人均3500元的旅行團，竟只因她們在麗江一家玉...

揉眼險失明！女大生睫毛藏「百隻蟎蟲」 醫曝2類人易感染

中國大陸武漢市一名20歲女大學生早前在眼科醫院接受檢查，驚揭雙眼睫毛都是蟎蟲，醫生隨機檢查8根睫毛上發現有20隻蟎蟲，推斷一隻眼睛大概有數百隻蟎蟲。醫生指，該女大學生患有「雙眼圓錐角膜，雙眼蠕型螨瞼緣炎」，隨即為該女大學生進行右眼角膜移植等手術，並配合用藥治療眼疾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。