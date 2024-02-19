上海女教師遭爆「出軌16歲男學生」 夫實名舉報怒PO對話截圖

陸媒報導，近日，中國大陸上海市徐匯區某國中女教師「被丈夫實名舉報出軌16歲學生」的相關截圖流傳網路，並登上微博熱搜，引發公眾關注。據陸媒《澎湃新聞》報導指，2月19日中午，從涉事學校獲悉，涉事女老師張某已被停職，目前事件正在調查中。

報道說明，據網友發布的消息顯示，2月16日上午，自稱為大陸上海市徐匯區某國中化學老師兼高一班主任丈夫的微信用戶，實名轉發公開了多張該女教師與其16歲高一男學生的微信聊天截圖，斥責妻子「出軌」、「與未成年人發生關係」。此事在貼吧等平台發酵後，於2月18日登上微博熱搜，引發高度關注。

2月19日上午，上海市徐匯區教育局回應陸媒《南方都市報》稱，已經知曉這一事件，「現在正在調查中」。報導稱，2月19日中午，涉事學校獲悉，事件中的女老師張某已被停職，目前事件正在調查中。

網路流傳女教師與未成年學生聊天截圖。圖／擷自《中國新聞周刊》

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文章授權轉載自《香港01》