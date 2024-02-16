海南環島旅遊公路 興起摩旅潮

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

龍年春節是海南環島旅遊公路通車後迎來第一個春節，該新開通路段已成為眾多中外「摩旅」愛好者的旅遊目的地，他們或單人上路，或組隊出發，騎車探索海南島海岸線上的各處美景。

中新社報導，海南環島旅遊公路主線全長988公里，貫穿海口、文昌、三亞等沿海12個市縣，沿途經過84段景觀區域——風車椰林燈塔、藍天碧海細沙、夕陽海港炊煙、火山怪石雲霞。

去年12月開通的時候，有摩友說這裡是最美騎行路線，春節期間，環島旅遊公路上的摩托車除了來自臨近海南島的廣東、廣西，陝西、四川、山東等省份牌照的摩托車亦不在少數。海南環島旅遊公路激起來自各地的摩友們，不少人騎行跨越半個中國，再到海南開啟千里環島摩旅。

「大年初一從贛州出發，一路南下騎了一千公里，就為到海南沿著環島旅遊公路看海」。來自江西的鄭元寶是第一次長途獨行摩旅，他計畫順時針沿著海南環島旅遊公路走一圈。

在萬寧山欽灣，蔚藍的大海讓巴基斯坦摩友哈榮直呼：不虛此行。在湖北武漢工作的哈榮說，他之前祗在武漢周邊騎行，第一次長途摩旅到海南，「風景很漂亮，心情很開心」。

海南環島旅遊公路示範驛站「儋耳追光」是摩旅文化主題驛站。「春節期間摩托車的引擎聲從早響到晚」，儋耳追光驛站副總經理馮玲介紹，驛站近期日接待客流超過二千人次，民宿預訂火熱，火爆程度超出預期。

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