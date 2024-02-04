暴雪、冰凍、大霧、大風遇上春運 15小時車程開了四天

目前正值大陸春運卻遭遇惡劣天候，大陸中央氣象台4日發布大風藍色預警、大霧黃色預警，並繼續發布暴雪橙色預警、冰凍橙色預警。受雨雪、大霧天候影響，湖北、山東、安徽、河南等地高鐵都傳出多個班次嚴重誤點，甚至有高鐵在軌道滯留達8小時。

網路媒體《藍鯨財經》報導，近日，不少網友都在社交平台上分享高鐵半途停車的經歷。

有乘坐D630次列車（由重慶北站開往漢口站的動車列車組）旅客表示，列車行駛到接近漢川時停車停電，後續在鐵軌上滯留8小時至次日早晨。期間車廂處於斷電狀態，沒有暖氣僅剩應急照明，因為氣溫很低旅客全程無法入睡。雖然乘務員為旅客免費提供了八寶粥，但八寶粥也是冷的。

雨雪帶來的道路積雪、結冰和濕滑也嚴重影響公路交通。安徽、河南、湖北等多省上百條高速入口都曾臨時封閉。一名從上海去往重慶的車主表示，他們一行人1日早上五點半就出發，一路上受前方車禍影響多次堵車。2日晚間行至湖北地界時遇到臨時封路，便在當地酒店住了一晚。次日通車後，當地依舊面臨雨雪和堵車挑戰。

這名車主表示，「原本15個小時的車程，現在都變成四天了。」

大陸中央氣象台早前即預報，1月31日至2月5日，中國中東部地區將進入入冬以來持續時間最長、影響範圍最廣的雨雪冰凍天氣過程，今年將面臨2008年以來最複雜的春運天氣。