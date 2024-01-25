醫生開顱手術遇新疆7.1強震 監視畫面曝搖晃中冷靜操作一幕引熱議

1月23日凌晨2時09分，在新疆阿克蘇地區烏什縣附近發生7.1級地震，截至目前地震造成3人遇難、5人受傷，47間房屋倒塌。災區已轉移安置12426人，搶險救災等各項工作仍在加緊進行。

就在地震發生時，距離震央約240公里的浙大邵逸夫阿拉爾醫院手術房內，正進行一刀神經外科的開顱手術，監視器畫面顯示，5名醫護人員組成的團隊在病床及手術室、房內的吊燈劇烈搖晃下，鎮定地執行這項危險性較高的手術。畫面曝光後，引起外界熱議。

據了解，開顱手術患者是因車禍送進浙大邵逸夫阿拉爾醫院，負責主刀的醫師安書方表示，在手術過程中發生地震，「手術床比較晃動，手術中沒有想太多，只是想著堅持把手術做完。」

安書方指出，手術過後才看到地震相關新聞，規模達到7.1，「說實在的，心裡感到一陣害怕，但是作為醫生，在手術台上還是把病人擺在第一位，現在病人住進ICU，生命體徵還可以，術後複查，手術效果還是不錯的。」

網友紛紛表示「醫護都好勇敢鎮定，真白衣天使」、「這一瞬間我彷彿看到了他們頭上的光環，向白衣天使致敬」、「凌晨兩點還在手術台上，試問哪個工作能比？」

據中國地震台網最新消息，截至23日早上8時20分，新疆阿克蘇地區共發生餘震43次，其中阿合奇縣境內31次，最大震級5.3級。

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文章授權轉載自《香港01》