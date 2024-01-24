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江西店鋪火災已釀39死 仍有人受困

聯合報／ 記者羅印冲陳宥菘／即時報導
1月24日15時30分許，江西省新余市渝水區一臨街店舖發生火災。截至目前，事故已造成39人死亡、9人受傷。（取自新京報）
1月24日15時30分許，江西省新余市渝水區一臨街店舖發生火災。截至目前，事故已造成39人死亡、9人受傷。（取自新京報）

央視報導，1月24日15時30分許，江西省新余市渝水區一臨街店舖發生火災。截至目前，事故已造成39人死亡、9人受傷，仍有人員受困。

據新京報報導，發生火災的建築樓下是網咖，樓上則有訓練機構，當前現場搜救工作仍在進行，還有多少人員受困有待釐清。

大陸國家主席習近平對江西新余市渝水區一臨街店舖火災事故作出重要指示，要求堅決遏制各類安全事故多發連發勢頭，確保人民生命財產安全和社會大局穩定。

綜合此前媒體報導，新余市渝水區「1·24」火災處置應急指揮部通報，1月24日下午3時24分，渝水區天工南大道佳樂苑沿街店舖地下一樓發生火災。接警後應急、消防、公安、120救援、當地政府立即趕到現場開展救援。

新余市的市、區負責官員第一時間趕赴現場，成立火災處置應急指揮部，迅速開展事故調查和善後處置等工作。目前，現場仍在搜救，事故原因同步調查中。

根據大陸網上流傳的影片，發生火警的店舖已被濃煙吞噬，濃濃黑煙更直竄天際，煙霧也瀰漫至好幾個街區之外。

相關消息發布後，迅速登上微博熱搜榜首。有網友指出，隨著年節將至，近日卻陸續傳出雲南土石流活埋47人、河南宿舍大火燒死13學童、江蘇工廠粉塵爆炸釀8死等消息，「只希望不要再有人受傷，平平安安過年」。也有網友希望火警的消息能喚醒眾人的防火安全意識。

火災

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