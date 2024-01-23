福建、廣東多地飄雪 浙江路面結冰百餘輛車連環撞

寒潮來襲，大陸南方遭遇今年最強雨雪天氣，連福建、廣東都有多地飄起細雪。浙江則因雨雪天氣導致道路溼滑、結冰，22日晚間發生多起汽車打滑追撞事故。浙江日報報旗下新媒體《潮新聞》報導，台州一處高架甚至傳出百餘輛車撞成一團。

福建福州、龍岩與廣東地區媒體這兩天都曬出當地雪景圖。中國天氣網指出，24日前廣東將持續陰雨，粵北等地山區會出現冰凍。南方強雨雪預計23日就會逐漸結束，但低溫濕冷將持續至26日，要警惕「雪後寒」。

光明網報導，福建福州在22日伴隨寒潮，多地出現降雪，包括永泰縣、閩清縣。

「大湖下雪啦！」22日晚7時許，在不少家住閩侯大湖鄉的村民都在朋友圈裡陸續發出小視頻，喜迎2024年的首場雪景。大湖鄉嶺頭村黨支部書記朱必孔告訴福州新聞網稱，17時許，大湖鄉不少村子下起了雨夾雪。到了19時許，越來越多的雪花開始從天而降，並有逐漸增大的趨勢，讓當地村民為之興奮。

福州新聞也整理下雪相關知識，據了解，福州要降雪，要同時滿足兩個條件：一個是濕度條件，城市上空要具備充足的水汽，在高空可形成冰晶層；另一個是氣溫條件，一般來說，0℃層高度最好低於500米且不能有逆溫。

數據顯示，福州自1942年以來只出現過7天下雪記錄，分別為：1942年2月13日、1952年2月18日、1957年2月13日、1968年2月7日、1986年2月28日、2002年12月27日、2018年2月4日。而出現雨夾雪的天數則有40多天。

此外，福建泉州地區下雪了，泉州網報導，泉州德化北部山區下起了2024年的第一場雪。泉州九仙山工作人員表示，22日19時30分左右，九仙山開始飄雪，僅兩個小時，地上的積雪就有5毫米厚。