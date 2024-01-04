每周拔罐放血200毫升！ 陸婦女誤信「養生療法」遭診斷重度貧血

部分養生、愛美人士因為誤信坊間療法，不只傷了荷包還傷身。據陸媒《半島都市報》報導，中國大陸浙江省溫州市一名金姓婦女，堅信拔罐放血可去身體濕氣、散熱，長達2年間每周連續拔罐，最後竟被醫師診斷出「重度貧血」。

報導稱，金姓婦女平時很注重養生，認為溫州人體內濕氣重，堅信可以透過拔罐去濕、散熱。2年前，金姓婦女開始到養生館進行拔罐放血治療，近半年還增加次數，每周養生館的技師都會幫她放200毫升左右的血。在頻繁拔罐、放血下，金姓婦女皮膚的微血管受損，甚至出現臉色發白、頭暈、乏力、心慌及氣短等症狀。

後來，金姓婦女到醫院檢查時才發現，自己的血紅素非常低，已經達到「重度貧血」。醫生指出，金姓婦女在連續拔血罐的2年內，因為每次治療都會被挑破皮膚，吸走一定的血量，且近半年又增加拔罐次數，形成了慢性失血。報導表示，所幸金姓婦女及時到醫院檢查並接受治療，使貧血症狀已得到明顯改善，現已康復出院。

新聞一出，震驚一票網友，「每周...我捐血才敢半年去一次」、「做什麽都不要太極端」、「我體驗過一次，感覺感染風險很高，萬一染上什麽病，得不償失」、「我針灸出點血就心疼，這竟然還放血」、「這（養生館）是妥妥的謀財害命吧」。