福建：適時開通對台郵輪航線、獎勵閩台貨運促往來

在中共中央發布有關支持福建建設兩岸融合發展示範區的意見下，福建省28日發布新文件，提出22項實施意見，包括健全台胞社會參與體系、加密小三通航線等。就政策落實，福建省政府29日召開記者會，福建省交通運輸廳廳長陳岳峰指出，將優化加密福建沿海至台灣本島及金門、馬祖客貨運航線航班，適時開通廈門、平潭等地對台郵輪航線，並新增閩台貨櫃獎勵項目，激發航企加密航線航班的積極性。

據人民網，福建省政府昨（29日）下午，召開《中共福建省委、福建省人民政府關於貫徹落實《中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》的實施意見》的記者會。在此之前，福建28日就上述政策提出22項具體實施意見，涵蓋社會融合、經濟融合、情感融合等，要求到2025年「兩岸融合發展示範區建設取得實質性進展，形成一批階段性標誌性成果」。

記者會上，福建省副省長郭寧寧指出，關於打造兩岸社會融合示範樣板，福建將健全台胞社會參與體系、完善台胞在閩求學研習制度安排、建設台胞宜居宜業首選地、提供更有溫度更高效率的涉台司法服務等，包括推出更加便利台胞使用行動支付以及在閩購屋、普惠養老、遇困救助、投保五險一金等享有當地居民待遇。

郭寧寧還說，有關打造兩岸經濟融合示範樣板、打造兩岸同胞情感融合示範樣板等，《實施意見》將推動閩台基礎設施應通盡通、實施優化涉台營商環境行動、打造閩台產業合作升級版、拓寬台灣農漁業及中小企業在閩發展路徑，和著力推動閩台宗親、鄉親、姻親、信眾等民間基層交流互動，傳承發展閩南文化、媽祖文化、客家文化、 朱子文化等閩台特色文化等。

另就建構福建全局融合發展新格局，郭寧寧說，將重點支持福州、廈門發揮區位優勢，構建福州馬祖、廈門金門同城生活圈，積極推進廈金通水、通電、通氣、通橋，和持續提升廈門與金門融合質效，包括廈門大學與金門大學深化校際合作，和推進福州與馬祖創新融合、加速平潭綜合實驗區開放發展，以及拓展其他地區對台融合實踐。

就強化兩岸客貨往來，陳岳峰提出，福建將推動基礎設施提級擴能、加密閩台海上航線航班，和深化交通業界合作共贏，包括優化加密福建沿海至台灣本島及金門、馬祖客貨運航線航班，適時開通廈門、平潭等地對台郵輪航線，並在新一輪「絲路海運」扶持政策中新增閩台貨櫃獎勵項目，激發航企加密航線航班的積極性。

會上，福建省官員還提及，將推進台灣農民創業園建設，和圍繞電子資訊、機械設備、石油化工等優勢產業，支持台灣上下游配套計畫進駐，促進閩台優勢產業融合發展，以及加速建設對台跨境電商集散樞紐、台灣商品集散中心等平台，和深入進行閩台歷史展示溯源工程等。